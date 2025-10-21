Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lidl y Mercadona lanzan varias ofertas de empleo en Granada. Ramón L. Pérez

Lidl y Mercadona lanzan varias ofertas de trabajo en Granada: así puedes inscribirte

En la mayoría de los casos son contratos indefinidos a jornada completa

C. Álvarez

Martes, 21 de octubre 2025, 13:32

Comenta

Los supermercados de Granada buscan personal. Tanto Lidl como Mercadona cuentan con varias ofertas de empleo activas en este momento, algunas con contratos temporales y otras para pasara a formar parte de la plantilla de forma indefinida.

La cadena de supermercados alemana Lidl cuenta con varios grandes establecimientos en la provincia de Granada, sobre todo en la capital o en municipios del Área Metropolitana como La Zubia, Alhendín, Armilla, Albolote, Las Gabias o Atarfe, cuya nave ha sido renovada por completo recientemente. Cuentan con 20 supermercados en la provincia de Granada,

En su fase de expansión, la compañía ha lanzado hasta seis ofertas de trabajo que afectan a sus establecimientos en Granada. Concretamente, se busca un gerente de tienda en el Área Metropolitana con contrato indefinido y jornada completa; un responsable de turno también indefinido y a jornada completa en el Cinturón; un cajero/reponedor para Albolote con contrato temporal de 25 horas semanales; un responsable de tienda para Alhendín con jornada completa e indefinido; un administrativo de ventas para el centro logístico de Escúzar y un Area Manager para impulsar las ventas de un grupo de tiendas en Granada, Córdoba, Almería y Jaén.

Por su parte, Mercadona, que cuenta con 39 establecimientos en la provincia, distribuidos en gran parte entre la capital, el Área Metropolitana y la Costa, además de su gran centro logístico de Guadix, ofrece un contrato temporal como personal de supermercado en Guadix.

