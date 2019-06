Oferta de empleo de Mercadona en la provincia de Granada La empresa valenciana continúa buscando nuevos empleados ÁLVARO LÓPEZ Miércoles, 26 junio 2019, 10:00

Mercadona sigue expandiendo su marca por todo el país y fruto de ello continúa buscando nuevos empleados. En esta ocasión, uno de los supermercados más conocidos de España ofrece 14 vacantes en toda la provincia de Granada, de las cuales la mayoría de ellas pertenecen a la capital.

No en vano, Mercadona recluta de manera periódica a nuevos empleados en todas las sucursales que tiene repartidas por la península y los archipiélagos ya que no solo renueva personal sino que no deja de abrir sucursales. Actualmente cuenta con más de 1.600 por toda España.

Ofertas de trabajo para la provincia de Granada

-1 puesto de personal de supermercado en Nigüelas: trabajo de fin de semana de carácter temporal. Salario de entre 497 euros y 663 brutos con progresión. No se precisa experiencia previa y la formación mínima exigida es de Grado Universitario o Grado Medio. Esta oferta está orientada sobre todo a estudiante.s

-5 vacantes de personal de supermercado en Baza: jornada de lunes a sábado, salario de 1.328 euros brutos al mes con contrato temporal. No se requiere experiencia previa y la formación mínima exigida es de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

-8 puestos de personal de supermercado en Granada: contrato indefinido para jornada de lunes a sábado con salario de 1.328 euros brutos al mes. No se requiere experiencia previa y la formación mínima exigida es de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).