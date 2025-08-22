Los obreros caminan casi 40 minutos para subir al 'tajo' del Elorrieta, a 3.187 metros de altitud
La noticia de la recuperación del refugio construido en 1932 atrae a los montañeros a este paraje de Sierra Nevada
I. Gallastegui
Granada
Viernes, 22 de agosto 2025, 23:27
Un helicóptero trasladó hace dos semanas los materiales de obra junto al refugio Elorrieta y el director del Espacio Natural, Francisco Muñoz, confía en que ... las obras se desarrollen con la mayor celeridad posible, antes de que caigan las primeras nevadas.
El mal tiempo dificultaría el acceso de los trabajadores de Tragsa, que deben subir cada día caminando desde la Laguna de las Yeguas, el último punto accesible en automóvil, hasta los 3.187 metros de altitud. Entre 30 y 40 minutos a pie, calcula Muñoz.
De momento, la noticia de la recuperación del refugio, adelantada por IDEAL, está generando cierta expectación y el pasado fin de semana había un trasiego constante de montañeros que aprovechaban los últimos días de funcionamiento de los remontes de la estación de esquí para iniciar la ruta más cerca de la cima.
La recuperación del Elorrieta forma parte de un proyecto más amplio de la Consejería de Medio Ambiente para adecuar quince refugios de Sierra Nevada, con un coste total de 700.000 euros financiados por fondos europeos.
