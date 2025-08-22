Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Excursionistas descansan junto a la construcción el pasado fin de semana. I. G.

Los obreros caminan casi 40 minutos para subir al 'tajo' del Elorrieta, a 3.187 metros de altitud

La noticia de la recuperación del refugio construido en 1932 atrae a los montañeros a este paraje de Sierra Nevada

I. Gallastegui

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:27

Un helicóptero trasladó hace dos semanas los materiales de obra junto al refugio Elorrieta y el director del Espacio Natural, Francisco Muñoz, confía en que ... las obras se desarrollen con la mayor celeridad posible, antes de que caigan las primeras nevadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  2. 2 La Guardia Civil descubre un zulo lleno de marihuana en Albolote que ha dañado la vivienda colindante
  3. 3

    De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping
  4. 4

    La demolición de un vado inseguro desata la polémica en Vegas del Genil
  5. 5

    Rescatan a un náufrago frente a la costa de Motril tras seis días a la deriva
  6. 6

    Oficial: el Granada vende a Lucas Boyé al Alavés
  7. 7 «Asombro y emoción» en los bañistas de Torrenueva por un delfín cerca de la orilla
  8. 8 El arriero granadino de 97 años que fue estraperlista de la posguerra en la Alpujarra
  9. 9 El mirador más alto y con mejores vistas de la península se encuentra en Granada
  10. 10 El SEPE oferta más de 2.000 puestos para trabajar de administrativo sin necesidad de saber inglés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los obreros caminan casi 40 minutos para subir al 'tajo' del Elorrieta, a 3.187 metros de altitud

Los obreros caminan casi 40 minutos para subir al &#039;tajo&#039; del Elorrieta, a 3.187 metros de altitud