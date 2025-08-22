Cultura condiciona las obras del Elorrieta a la conservación del aljibe y las chimeneas El refugio disfruta de cierto nivel de protección por parte de la Junta de Andalucía como «bien de interés general por sus valores arquitectónicos»

Un montañero junto a una de las chimeneas del refugio y, al fondo, los materiales de obra.

La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada condicionó el proyecto de las obras de recuperación del refugio Elorrieta presentado por el Parque Natural de Sierra Nevada a la conservación de algunos elementos considerados singulares de este edificio histórico: el aljibe y las chimeneas. Así lo ha reconocido el director del Espacio Natural, Francisco de Asís Muñoz, quien resalta que la filosofía de esta intervención es «consolidar sin innovar», es decir, preservar en la medida de lo posible las características del edificio, incluso tratar de restituir los materiales más parecidos a los utilizados en su construcción, hacia 1932.

En concreto, Cultura rechazó dos actuaciones previstas en el proyecto inicial –la «demolición de muros perimetrales de mampostería del aljibe» y el «cegado de chimeneas mediante demolición parcial de capirote superior, colocación de laja y formación de pendiente con mortero bastardo»– al considerar que podrían alterar la estética del conjunto.

El delegado de Cultura en Granada, David Rodríguez, ha confirmado a esta redacción que el proyecto se revisó a través de una ponencia técnica, dado que el refugio Elorrieta disfruta de protección como «bien de interés general por sus valores arquitectónicos», y además desde el punto de vista urbanístico está catalogado en las normas subsidiarias del Plan de Ordenación y Protección del Barranco del Poqueira. Si hubiera sido Bien de Interés Cultural (BIC) el proyecto tendrá que haber sido revisado por la Comisión Provincial de Patrimonio.

Un excursionista asomado al aljibe del refugio, el pico del Caballo, a través de la ventana, y cascoques en el suelo del albergue. I. G.

Una vez realizadas esas correcciones, las obras recibieron el visto bueno de Cultura, resalta Muñoz, quien advierte que, cuando terminen los trabajos, el Elorrieta «no tendrá un uso deportivo»: quedará abierta la parte destinada a refugio-vivac, que contará con un mínimo mobiliario de obra a modo de literas para que los montañeros que lo necesiten puedan descansar y protegerse de las inclemencias meteorológicas. La parte excavada en la montaña quedará cerrada y protegida, ya que se colocarán puertas y ventanas nuevas, estas últimas cubiertas por rejas o mallas metálicas.

Más allá de su utilidad como refugio, los trabajos emprendidos por el Parque Natural son una forma de reivindicación de un edificio que había estado abandonado durante varias décadas. Construido durante la Segunda República para albergar a obreros y técnicos que desarrollaban un proyecto de reforestación en el Valle de Lanjarón, fue utilizado como abrigo para caminantes durante décadas, hasta que en 1993 la Federación Andaluza de Montaña (FAM)renunció a su gestión y abogó por su desmantelamiento. El Gobierno andaluz no se decidió a demolerlo, pero tampoco a conservarlo. Hasta ahora.

La opinión de los arquitectos

La vocal de Cultura del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, Macarena Fernández, destaca el «refuerzo moral» que supuso la inclusión del refugio Elorrieta en el inventario de la Fundación Docomomo, una organización internacional creada para divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno.

«Su construcción con materiales locales, su integración con el paisaje y su funcionalidad lo convierten en un referente único de la arquitectura de alta montaña. El refugio Elorrieta no es solo una construcción física: es símbolo de un tiempo, de una forma de habitar la montaña, de una voluntad técnica y humana que supo desafiar lo inhóspito con ingenio y tesón», señala Fernández, que sin embargo admite desconocer el proyecto arquitectónico de restauración que se está llevando a cabo.

Su colega Enrique Rodríguez Escudero, miembro de la plataforma Acción Sierra Nevada (ASN), que inició hace más de diez años una campaña por su recuperación, recuerda que al principio se hicieron incluso actuaciones voluntarias, como limpiar cascotes, pintar paredes o reponer puertas y ventanas destrozadas por el abandono o el vandalismo. ASN nació «como un grupo de amigos unidos por la afición a la montaña y la preocupación por el deplorable estado de los refugios» y nunca se constituyó como asociación. En ese aspecto, subraya, en la plataforma «hay diferentes puntos de vista» sobre la forma de rehabilitar el refugio y su uso posterior.

Rodríguez fue el primer arquitecto en hacer un levantamiento gráfico del edificio, un diagnóstico de las patologías que lo afectaban –«Su deterioro roza la ruina»– y un anteproyecto para su rehabilitación. Se trataba, explica, de «consolidar el refugio para que no avanzase el deterioro, tratar la cubierta y los cerramientos y hacer una pequeña redistribución interior para habilitarlo como refugio vivac». Incluso se recaudaron fondos con ese objetivo, unos 11.000 euros que aún guarda la plataforma ciudadana.

El arquitecto recuerda que hasta ahora la dirección del Parque Natural había primado la opinión de la FAM –un refugio a más de 3.000 metros es una agresión a la montaña– por encima de los valores culturales y patrimoniales del Elorrieta. Pero estos son innegables, subraya Rodríguez. En ese sentido, el proyecto que está ejecutando Medio Ambiente le parece, a grandes rasgos, adecuado, una vez hechas las correcciones de Cultura y con algunas excepciones, como la colocación de rejas en las ventanas. «Parece una actuación de urgencia, destinada a evitar que siga deteriorándose. No es una rehabilitación integral», resalta el especialista.

Ruta de refugios

También destaca esos valores el arquitecto Cristóbal García Almeida, coautor del libro 'El refugio Elorrieta. Herencia superviviente de Sierra Nevada' (ed. Letrame), que recopila la información sobre esta infraestructura de montaña y realiza una «propuesta de conservación preventiva» a través de la creación de una ruta patrimonial de los refugios del macizo penibético.

«Hasta ahora el debate ha estado centrado por los que están en contra, con dos argumentos clave para no restaurar el refugio: la seguridad del montañero y la protección férrea de lo natural. Pero es incongruente con la historia y el paisaje de Sierra Nevada, que es lo que es gracias en parte a la intervención del hombre, directa o indirectamente: experimentación forestal, construcción de lugares de refugio para el pastoreo, devoción religiosa... Todo eso es ineludible y parte de esa historia son los refugios. El Elorrieta pertenece al imaginario colectivo y simplemente por esa razón ya debe ser considerado parte inherente de Sierra Nevada», argumenta.

García Almeida destaca que el albergue pertenece a un estilo arquitectónico racional, muy condicionado por el difícil acceso al sitio y los materiales de la zona a los que debía limitarse. «Se construyó para sobrevivir, para durar, y a pesar de que tiene casi cien años se conserva relativamente bien», resume el arquitecto. Junto a su entorno natural, el Elorrieta constituye «un paisaje cultural de enorme valor».

