Las obras toman las calles de la capital por vacaciones

Con la llegada del calor extremo, las calles de la capital se vacían. Son muchos los granadinos que, aprovechando el momento con las temperaturas más ... altas del año, se escapan, una ausencia que es aprovechada por el Ayuntamiento para hacer cosas que el resto del tiempo son difíciles. Es el caso de las obras, que viven su periodo más florido en las vacaciones.

En estos momentos, de acuerdo a los datos del área de Urbanismo, hay cerca de una decena de calles que se encuentran con intervenciones en marcha. Buena parte de las mismas están relacionadas con el plan municipal de obras, el primer programa de intervenciones financiado con fondos propios de la ciudad en más de una década. En esta situación están puntos como Tejeiro, Martínez Campos, Luis Braille y San Vicente Ferrer, pero también lugares como Emperatriz Eugenia o San Antón.

En obras también está la parcela donde se ubicará el futuro parque de las Familias y la biblioteca del Salón, además de edificios como el antiguo Carmen del Negro o la Casa de los Guardeses del Palacio de los Córdova, trabajos, estos dos últimos, que se enmarcan en el programa de rehabilitaciones financiado con aportaciones del Patronato de la Alhambra y el Generalife.

Pero no solo el verano es el tiempo en el que las máquinas toman las calles, sino también es momento para tramitar proyectos que vendrán después. En esta situación, según Urbanismo, hay también otra decena larga de iniciativas. La regeneración urbana de bloques en Chana y Santa Adela, la reforma de Don Bosco, Cervantes y López Mezquita o la adecuación del jardín inglés del Carmen de los Mártires se pueden enmarcar ahí. También actuaciones previstas como la de Gregorio Espín, la zona de juegos de la Glorieta de Arabial o la nueva senda peatonal entre Casería de Montijo y el campus de Cartuja.

En IDEAL repasamos, una a una, todos los proyectos que Urbanismo tiene en marcha en estos momentos en la ciudad.

Plan Municipal de Obras

Del plan municipal de obras, la actuación de Emperatriz Eugenia es la que se encuentra más avanzada. Ronda ya el 50% de ejecución, según los datos de Urbanismo. Como contó IDEAL hace pocas semanas, los trabajos permiten verificar ya cómo será la vía desde otoño, con una calzada menor y aceras más amplias.

Al 30% está San Antón, otra de las intervenciones incluidas en el programa. Antes de agosto, la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, visitó la zona y confirmó que, a lo largo de este mes, se avanzará a marchas forzadas aprovechando que muchos granadinos estarán fuera. La obra debe estar acabada en diciembre.

Tejeiro, Martínez Campos, Braille y San Vicente Ferrer están al 20%. Los operarios trabajan sobre el terreno tras sustituir buena parte de las redes de la zona. Aquí también puede comprobarse ya los cambios en el acerado, que ganará importancia tras la remodelación.

Otras actuaciones tienen previsto comenzar muy pronto. La que está más cerca es el área de juego de la glorieta de Arabial, que está ya en Contratación después de que el Ayuntamiento obtuviera los fondos para acometerla. También está avanzada la remodelación de las calles Pintor López Mezquita y Gregorio Espin, con el diseño ya definido. Los técnicos trabajan ya en la preparación de la documentación para la licitación de las obras.

La remodelación de Don Bosco, una de las más esperadas, tiene el proyecto de ejecución en redacción. En un paso anterior se encuentra la senda peatonal entre Casería de Montijo y el campus universitario de Cartuja. Actualmente se está preparando la documentación para la licitación de la redacción del proyecto y la dirección de obra.

Granada Respira

Bajo la denominación 'Granada Respira' se encuentran todas las obras promovidas por el Ayuntamiento para definir un 'anillo verde' alrededor de la ciudad.

Financiadas con fondos europeos, la más avanzada es la obra del futuro parque de las Familias, cuya primera fase (situada en la zona de la parcela del Camino de las Vacas más cercana a la rotonda de los bomberos) alcanza ya el 14% de ejecución. La segunda fase se encuentra en licitación y se espera que la adjudicación no se demore mucho.

Ya adjudicada, como contó IDEAL días atrás, está la obra del parque inundable previsto en El Florío. La idea es que la actuación arranque en otoño, tras las vacaciones. El último de los proyectos adscritos al programa, el de las plantaciones de Norte, está en un escalón previo. Se está redactando la documentación para licitar la actuación.

Plan de Turismo

Otros de los programas activos es el de las iniciativas para la sostenibilidad turística. Financiado con aportaciones europeas, su avance está siendo más lento del previsto inicialmente, lo que ha obligado a pedir más tiempo para la ejecución.

Dos son los proyectos que ahora mismo están en marcha. Por un lado, la rehabilitación de la antigua iglesia de San Luis. La ejecución de los movimientos de tierra previo a las obras de reforma ya culminaron al final de la última primavera. En estos momentos, los técnicos redactan el proyecto de ejecución.

La otra intervención activa es la adecuación del entorno de Alcázar Genil. El proyecto, que prevé la construcción de una fuente transitable en la trasera de la almunia, está ya en licitación y no se espera que la adjudicación se retrase.

Otras obras

Del resto de obras que restan, la más destacable es la de Santa Adela, que ya está completada. La rehabilitación de otras 13 viviendas en la barriada del Zaidín avanza también a buen ritmo. En estos momentos, como aseguran desde Urbanismo, se está trabajando en la redacción de la documentación para la licitación de las obras de los pisos que están vacíos a la espera de que se resuelvan la situación en los que están aún ocupados.

En redacción de la documentación para el arranque de los trabajos está el proyecto de mejoras en el jardín inglés del Carmen de los Mártires. También está en una fase similar la residencia de mayores de la calle Concha Piquer, donde se avanza en la realización del proyecto de ejecución y la documentación necesaria para tramitar la asistencia técnica.

Romayla, otro de los proyectos más relevantes y que acumula retraso, continúa en fase de redacción del proyecto de ejecución. Los técnicos están adaptando el estudio de impacto patrimonial al nuevo anteproyecto de acuerdo a las indicaciones dadas por el organismo Icomos.