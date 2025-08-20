El futuro parque de las Familias empieza a cobrar forma

La capital nazarí sigue avanzando en la configuración de un 'anillo verde' alrededor de la ciudad. Solo en los últimos meses se han licitado los ... trabajos para la construcción de un parque inundable en el polígono El Florío, junto al punto limpio de Inagra, mientras se ha dispuesto toda la documentación para ejecutar los nuevos espacios de arbolado previstos en Norte.

Sin embargo, el mayor avance se está produciendo en el futuro parque de las Familias, que empieza a cobrar forma ya. Ubicado junto a la Circunvalación, en la larga parcela que hay entre el colegio de los Agustinos y la rotonda de los bomberos que da acceso a la zona de Las Alquerías, las instalaciones pueden percibirse ya desde la carretera tras meses de trabajo.

Los movimientos de tierra han configurado una enorme colina de arena que se encuentra junto a la gasolinera que hay a la salida de los Oestes. Es un terreno que servirá de base para los árboles que el Consistorio quiere plantar en la zona y que harán de este espacio verde uno de los más grandes de la ciudad.

El nuevo 'pulmón verde' de la ciudad tendrá alrededor de un millar de árboles y zonas de paseo y juegos infantiles

En estos momentos, como ha podido comprobar este periódico, solo se están efectuando actuaciones en esta parte de la parcela. La más alejada, ubicada en la zona más próxima a Neptuno, está todavía pendiente de que el contrato de obras de la segunda fase se adjudique, algo que se espera que no se demore en demasía porque el proceso está bastante avanzado.

Casi 700 árboles

Los trabajos de esta primera fase arrancaron en abril pasado tras una inversión prevista de 2,8 millones de euros. El proyecto, como detalló entonces el equipo de gobierno, prevé la configuración de una primera zona ajardinada con más de 46.000 metros cuadrados en los que se plantarán 678 árboles empleando variedades autóctonas y frutales. Esta área se complementará con senderos y zonas de juegos pensadas para los más pequeños. La segunda fase, cuyos trabajos aún no han comenzado, tendrá 19.700 metros cuadrados en los que se colocarán 294 árboles más.