Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Movimientos de tierra en el futuro parque de las Familias, junto al barrio de Rosaleda. ARIEL C. ROJAS

El futuro parque de las Familias empieza a cobrar forma

La primera fase de la obra, que afecta a la zona más cercana a Las Alquerías, roza ya el 30%, mientras que la segunda está cerca de ser adjudicada

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:24

La capital nazarí sigue avanzando en la configuración de un 'anillo verde' alrededor de la ciudad. Solo en los últimos meses se han licitado los ... trabajos para la construcción de un parque inundable en el polígono El Florío, junto al punto limpio de Inagra, mientras se ha dispuesto toda la documentación para ejecutar los nuevos espacios de arbolado previstos en Norte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sufre un atraco al salir del hospital y lo ingresan de nuevo
  2. 2

    Así será la nueva piscina de la Chana, ubicada en la zona de Acacias
  3. 3

    Dimite un concejal de Gualchos tras la muerte de un trabajador de su finca
  4. 4 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  5. 5 El Infoca trabaja de madrugada en el incendio de Benamaurel y Castilléjar
  6. 6

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  7. 7 Dejó Inglaterra, encontró el amor y ahora vende casas baratas en Granada: «Aquí la vida es auténtica»
  8. 8

    «Solo ellos dos saben lo que pasó esa noche»
  9. 9 El pueblo de Granada famoso por sus higos y brevas tempranas desde la época romana
  10. 10 El restaurante que ofrece «un jardín oculto para desconectar» a un paso de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El futuro parque de las Familias empieza a cobrar forma

El futuro parque de las Familias empieza a cobrar forma