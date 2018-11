Obike desaparece de Granada sin devolver el dinero a los usuarios

«Me cobraron dos fianzas y aún no me las han devuelto»

Entre los testimonios de los afectados por la marcha de Obike destaca el de Patricia Lendínez, una joven granadina de 29 años que asegura que «pagó la fianza inicial de 49 euros» y que, posteriormente, abonó «otra de 5 euros» cuando la empresa cambió este requisito. «Aún no me han devuelto nada de los 54 euros que me deben, las bicis no están disponibles y es imposible contactar con la empresa», afirma Patricia. En la misma línea, Antonio Calancha, de 35 años, defiende que Obike le adeuda «49 euros de la fianza» y que «no responden a sus mensajes en redes sociales», por lo que denunciará ante la Policía «si es necesario».