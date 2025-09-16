Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El reloj marca casi las once de la mañana en Atocha, una hora de retraso respecto a la hora prevista. Manuel Buenaño

Nuevos retrasos en el AVE Madrugador de Granada: «Lo de hoy es bestial»

Un pasajero a bordo del tren de alta velocidad de primera hora relata a IDEAL cómo se ha vivido un nuevo viaje salpicado de incidencias

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:24

Manuel Buenaño lleva tres años viviendo en Granada, pero tiene que acudir a Madrid habitualmente. Este martes se montó en el AVE madrugador a las ... seis de la mañana. El tren de alta velocidad salió en hora (6.12), pero «a 10-15 kilómetros» de Córdoba se paró. El personal de Renfe informó de una incidencia en el intercambiador.

