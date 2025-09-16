Nuevos retrasos en el AVE Madrugador de Granada: «Lo de hoy es bestial»

Manuel Buenaño lleva tres años viviendo en Granada, pero tiene que acudir a Madrid habitualmente. Este martes se montó en el AVE madrugador a las ... seis de la mañana. El tren de alta velocidad salió en hora (6.12), pero «a 10-15 kilómetros» de Córdoba se paró. El personal de Renfe informó de una incidencia en el intercambiador.

Ahí comenzó a torcerse el viaje, pero esperaban nuevos episodios a bordo del AVE. Con unos 40 minutos de retraso se puso en marcha de nuevo el convoy. Los pasajeros comentaban entre ellos esta nueva incidencia. Una más. Por fortuna para Manuel, este martes no viajaba con la prisa de otras ocasiones: «Voy al fútbol», a ver al Real Madrid en su estreno en una nueva edición de la Champions League. Es esta noche, así que tenía tiempo de llegar al Bernabéu.

No cuentan con la misma suerte otros compañeros de viaje. «Hay mucha gente por aquí que tenía reuniones previstas y está comentando que no va a llegar». Muchos viajan ya resignados. Se suben al tren con esa incertidumbre: ¿Llegaré hoy a la hora prevista?

Tras cruzar Castilla La Mancha, el AVE superó el cartel de entrada a la Comunidad de Madrid, Atocha está ya cerca. Al menos eso es lo que creían, porque, «a tres o cuatro kilómetros» de la estación de la capital «nos hemos vuelto a parar». Renfe ha informado de una nueva incidencia: «Avería en la aguja de entrada a Atocha».

Y allí han estado parados hasta 35 minutos. «Parece que ya nos movemos», contaba Manuel a este periódico en tiempo real, como si de una retransmisión en directo se tratase. Confirmaba, tras bajar del tren, que había llegado a Atocha poco antes de las once de la mañana, una hora y diez minutos más tarde de lo que debería.

«Lo de hoy es bestial», sentencia. Asegura que por muchos viajes que ha hecho y por otras tantas incidencias que le ha tocado vivir a bordo de un tren, uno no se resigna, aunque ya está «acostumbrado» a que las conexiones ferroviarias de Granada se vean afectadas por estos problemas.

El tren madrugador ha hecho madrugar a mucha gente, pero ese esfuerzo no ha servido de nada.