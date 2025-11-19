Las nuevas pistas que vinculan al cuñado 'granadino' con la empresa de Cerdán

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relaciona y desarrolla los vínculos del empresario investigado Fernando M. V, exdirectivo ... de Acciona en Navarra y actual administrador de la mercantil granadina Merconstrucciones con Servinabar, la empresa en la que exsecretario de Organización del PSOE –Santos Cerdán– operaba en secreto y del que era propietario en un 45%.

Tal y como adelantó IDEAL, el empresario, que es cuñado e Daniel y Antonio F. M., hermanos y empresarios bastetanos también investigados por el presunto pago de mordidas a cambio de obra pública, se encuentra en el origen de la trama. La UCO apunta en un escrito que la empresa de Cerdán cobró supuestas mordidas disfrazadas de encargos menores a Servinabar por parte de Acciona en, al menos, cinco obras en: Logroño (A-68, tramo Arrúbal-Navarrete); Sevilla (Puente del Centenario); Sant Feliú de Llobregat; Marruecos (Puerto de Kenitra). Los investigadores han hallado mensajes relativos a la Ronda Sur de Logroño en los que interviene Fernando.

El 15 de diciembre de 2018, previo a la licitación de la obra de la Ronda Sur en la autovía A-68, el tramo Arrúbal-Navarrete–, Koldo le remitió a Fernando M. por WhatsApp una nota de prensa del propio ministerio que informaba sobre la autorización para licitar las obras. No obstante, Fernando M. ya sería conocedor de ese extremo cuando se lo comunicó el exasesor de Ábalos ya que, ese mismo día el entonces directivo de Acciona envió a Antxón dos noticias del asunto. Cuatro días después las empresas firmaron un memorándum para trabajar conjuntamente y desarrollar exitosamente esta oportunidad de negocio.

Del análisis de estas obras y facuras de las mercantiles, los investigadores deducen que la principal fuente de ingresos de Servinabar, con un total de 6.707.294 euros, el 75,33% de los ingresos, procedían de Acciona. A lo largo de las 227 páginas del nuevo informe, el cuñado 'granadino', apodado el 'Cordobés' por la trama, aparece como interlocutor puntual con Antxón, dueño formal de Servinabar, y el Ministerio de Transportes.

La Guardia Civil señala que solo doce días después de que se constituyera Servinabar, que nació el 4 de septiembre de 2015, la empresa de Cerdán empezó a colaborar con Acciona. La constructora consideraba la mercantil navarra como una sociedad que «goza de una buena implantación en la Comunidad Foral de Navarra».

El primer contacto detectado entre Fernando M. V., Koldo, exasesor de Ábalos y Antxón, dueño formal de Servinabar, tuvo lugar por correo electrónico el 10 de septiembre de aquel año. En dicho correo, Fernando M. remitió tanto a Koldo y Antxón una serie de dudas sobre el proyecto Mina Muga, una cantera navarra. La ejecución recayó finalmente en la UTE conformada entre Acciona y Servinabar. Justo este proyecto fue señalado en un informe anterior de la UCO como el primer indicio documentado de las relaciones de la trama.

Un boceto

La participación de Santos Cerdán en el proyecto de la mina se habria visto extendida a la intermediación con otros cargos públicos para la consecución de diferentes objetivos. Los investigadores llegan a estas conclusiones por la fotografía de un boceto manuscrito hallado en el disco duro de Koldo. En el mismo parece representarse de manera esquemática la planificación de una serie de contactos con cargos públicos vinculados al PSOE de Aragón, con la finalidad de tratar la concesión de una autorización de un ayuntamiento zaragozano para el uso de un antiguo espacio minero.

Los investigadores también encontraron evidencias en relación a reuniones y una cena que Fernando M. y Santos Cerdan habrían mantenido. Cabe destacar que en junio la UCO registró durante más de seis horas la casa de Huétor Vega del empresario. Entre los documentos requisados que vinculan a Fernando M. V. con la sociedad Servinabar figuran facturas emitidas durante el 2019 referidas a la UTE Ripagaina VPO, una copia simple de cesión de participaciones y modificación de estatutos, relacionada con otro de los empresarios bajo sospecha, Joseba Antxón Alonso Egurrola. De igual forma, los investigadores se llevaron dos protocolos notariales de constitución de una UTE entre Acciona y Servinabar, y Acciona con Alegre, esta última pertenece también a Antxón. En casa de Fernando, los investigadores se hicieron también con documentación de Mer Construcción y Mantenimiento S.L., la empresa de Fernando y la mercantil OPR, donde operaron Antonio y Daniel F. M., los hermanos de Baza y cuñados de este exdirectivo de Acciona. Además, un contrato para construir una casa al hermano de Koldo.