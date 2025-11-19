«Andaluz de pura cepa»: los mensajes donde la UCO ve «coordinación» en los nombramientos del ministerio

El nuevo informe de la UCO deja otra vez de manifiesto el trato de favor que recibían presuntamente los empresarios. Fernando M., un directivo de ... Servinabar y el exasesor de Ábalos comentaban los cambios del ministerio. Los investigadores ven «coordinación en los nombramientos» por parte de Acciona, donde trabajaba el cuñado 'granadino' y Servinabar, la empresa de Antxón y Santos Cérdan.

Se ha localizado una conversación entre Fernando M. y Antxon, también relativa a junio de 2018, en la que el exdirectivo de Acciona le remitió una noticia al segundo sobre un futuro nombramiento en Renfe y Adif. Esta designación no se habría llevado a término puesto que fue nombrada Isabel Pardo de Vera. En respuesta a la noticia, Antxón preguntó si era «nuestro», a lo que Fernando respondío «Sí, de pura cepa andaluza» y «Ya estuvo en Adif». Además, calificaba de «buena noticia» este posible cambio en el ministerio.

La UCO hace alusión a otros mensajes emitidos el 10 de junio de 2018 donde Koldo le remitió a Fernando M. un documento con el nombre 'M. Fomento' en el que se recogían cinco cargos dependientes del ministerio, acompañados de nombres y breves descripciones. Asimismo, en la esquina superior derecha del documento estaba mecanografiado el nombre de «Santi», en relación a Santos Cerdán.

Inmediatamente después, Koldo envió otro documento de idénticas características referente al Ministerio de Medio Ambiente. Los investigadores consideran que estos documentos llegaron de manos de Santos Cerdán a Koldo a través de un asesor del PSOE.

Santos remitió nuevas anotaciones en rojo con una propuesta para carreteras y posteriormente el nombre que el ofreció resultó designado.

Los investigadores de la UCO consideran también que Antxon y Fernando M., tuvieron que ver en un encuentro que se habría mantenido entre el exministro Ábalos con el presidente de Acciona, un encuentro fijado en la agenda de Koldo el 30 de julio de 2018. La UCOdice que esa reunión se podría haber fraguado en el mes de junio de 2018, a los pocos días del nombramiento de Ábalos como ministro, Fernando M. le pidió a ANTÓN que llamase a «Madrid para confirmar que gran jefe indio está esperando la llamada del titular», y que era importante que la reunión fuese con el «gran jefe indio» y no con algún subalterno suyo. El gran jefe indio, a juicio de los investigadores, sería Ábalos.