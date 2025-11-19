Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«Andaluz de pura cepa»: los mensajes donde la UCO ve «coordinación» en los nombramientos del ministerio

Peticiones de reuniones y documentos con candidatos que habrían sido remitidos por Koldo a través de Santos Cerdán

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:05

El nuevo informe de la UCO deja otra vez de manifiesto el trato de favor que recibían presuntamente los empresarios. Fernando M., un directivo de ... Servinabar y el exasesor de Ábalos comentaban los cambios del ministerio. Los investigadores ven «coordinación en los nombramientos» por parte de Acciona, donde trabajaba el cuñado 'granadino' y Servinabar, la empresa de Antxón y Santos Cérdan.

