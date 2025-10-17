La nueva vida del mítico hotel de Puerta Elvira: grupo deLuna lo convierte al estilo 'boutique' La cadena adquiere con esta última adquisición cinco establecimientos en Granada

C. L. Viernes, 17 de octubre 2025, 13:03 Comenta Compartir

La cadena granadina deLuna Hotels acaba de anunciar la incorporación a su cartera del histórico hotel de Puerta Elvira ubicado en Plaza del Triunfo, 19, que reabrirá bajo el nombre de Boutique Hotel Luna Granada Triunfo. El alojamiento estará dos meses cerrado para poder adaptarlo a los estándares de la compañía y transformalo a un estilo 'boutique'.

La compañía adquiere con esta última adquisición cinco establecimientos en Granada. «Nuestra hoja de ruta es clara: destinos urbanos con identidad, servicio cercano y sostenibilidad real. Boutique Hotel Luna Granada Triunfo nace para ofrecer una experiencia singular en una de las zonas con más historia de la ciudad», ha destacado Javier Tausía, CEO de deLuna Hotels.

El hotel boutique de 4 estrellas y 46 habitaciones se encuentra ubicado en el corazón del casco histórico, junto a la Puerta de Elvira. La cadena ha informado que quieren elevar su confort y su eficiencia operativa. Para ello renovarán el mobiliario de todas las habitaciones, llevarán a cabo una reconceptualización de la planta baja con un estilo más desenfadado y actualizarán la propuesta de restauración. Además, de cara a la temporada de verano, el proyecto prevé la incorporación de piscina y zona de solárium en cubierta.

Este proyecto se alinea así con la política de sostenibilidad del grupo, que impulsa decisiones de diseño y selección de materiales buscando eficiencia energética. Esta apertura se suma, además de a los cinco establecimientos en la ciudad de Granada, a los diseños en marcha en Andalucía: Gran Hotel Luna de Cádiz (Nuevo Mirandilla), Gran Hotel Luna Cartuja (Sevilla) y Gran Hotel Luna de Motril.

Temas

Granada