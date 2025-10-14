El 'hostel 5 estrellas' de la Casa del Americano abrirá sus puertas en Granada en diciembre La cadena The Central House ha invertido seis millones de euros en la compra y reforma de uno de los tres edificios del emblemático inmueble

Mercedes Navarrete Granada Martes, 14 de octubre 2025, 23:20

Emblema de la Gran Vía, la Casa del Americano, es uno de los edificios más famosos de la capital granadina. Construido en 1912 y con una representativa fachada cercana al modernismo barcelonés de principios del siglo XX, el edificio ocupa toda la manzana y se divide en tres inmuebles, dos de ellos bloques de viviendas. El tercero, tras una ambiciosa reforma, abrirá sus puertas el próximo mes de diciembre convertido en un hostel de 49 habitaciones de categoría premium propiedad de la cadena The Central House, según confirma a IDEAL la empresa hotelera.

Las obras del edificio, que tiene su entrada en el número 7 de la calle Tinajilla, comenzaron en abril de 2024 y encaran su recta final, con la previsión de inaugurar a finales de año un vanguardista 'hostel 5 estrellas', un concepto que combina habitaciones dobles con otras compartidas para hasta ocho huéspedes y que vende «una experiencia urbana y auténtica a los viajeros que quieren vivir la ciudad de forma local y diferente».

La céntrica ubicación, frente al Arco de Elvira, y la singularidad del edificio, en línea con la filosofía de los inmuebles que busca esta cadena hotelera española en plena expansión, hicieron que The Central House, pusiera sus ojos en la Casa del Americano como espacio idóneo para posicionarse en Granada, un destino que tenían en el radar desde su inicio.

Nada que envidiar

«Desde que TCH comenzó su actividad en 2018, Granada siempre fue un destino analizado y perseguido por parte del equipo gestor. Dentro de la propuesta que TCH abandera, real urban travel, consideramos Granada como una ciudad esencial en cuanto a historia, arquitectura, estilo de vida, etc. Nos parece que no tiene nada que envidiar a las principales capitales europeas y queremos ser parte del posicionamiento y visibilidad desde el resto de los países», argumentan desde The Central House.

La innovadora compañía hotelera española desarrolla establecimientos «de última generación» que combinan habitaciones privadas con compartidas complementadas con amplias zonas comunes con un diseño moderno y confortable. Según explican, es un modelo de alojamiento híbrido que posiciona a sus nuevos hostels en la categoría premium y busca diferenciarse por la alta calidad y diseño de sus proyectos, en línea con los valores que abandera la marca: sostenibilidad, accesibilidad, integración local y conciencia social.

En el caso de Granada, The Central Hose adquirió en 2022 el inmueble integrado en el complejo de la Casa del Americano a los diferentes propietarios que lo tenían en ese momento «y tras un largo proceso de obtención de las licencias pertinentes» ha desarrollado un ambicioso proyecto que suma más de seis millones de euros de presupuesto, entre la compra, la rehabilitación integral y su transformación en alojamiento hotelero.

Detalles de las habitaciones del hotel que abrirá sus puertas en diciembre. The Central House

No es un hotel al uso, sino un 'hostel 5 estrellas, «capaz de competir con los mejores establecimientos del mundo en su categoría». La empresa incide en las dificultades que ha planteado la rehabilitación con los condicionantes de su alto valor arquitectónico y su nivel de protección, así como el estado de deterioro en el que se encontraba. Además, TCH ha tenido en cuenta «exigentes criterios de evaluación y sostenibilidad medioambiental» bajo regulación del sello de calificación internacional BREEAM.

El nuevo establecimiento de 3.000 metros cuadrados de superficie tendrá 49 habitaciones de diferente tipología y capacidad. Las habitaciones dobles, situadas en la planta superior del edificio, disfrutarán además de una terraza privada con vistas a la Puerta de Elvira y al barrio del Albaicín. El hostel contará también con zonas comunes pensadas para que los huéspedes podrán convivir, compartir experiencias, asistir a talleres o eventos que integren la cultura local e incluso trabajar.

Además quieren convertir su terraza con vistas al Albaicín en uno los grandes atractivos del alojamiento. «Un espacio único para relajarse, disfrutar del entorno y vivir la esencia de la ciudad desde las alturas», aseguran.

Granada entra así a la cartera de la cadena The Central House (TCH), que cuenta con quince hoteles ya abiertos o en construcción en siete países. A los cinco ya operativos en Madrid, Barcelona, Lisboa, Oporto y Marrakech, se sumará la apertura de Granada a finales de 2025 y tres nuevos hoteles cuya inauguración está prevista para 2026 en Estambul, Budapest y Sevilla. En los siguientes ejercicios la cadena continuará su expansión con nuevos hostels en los centros de Alicante, Córdoba, Atenas y Roma. En todos los casos se trata de localizaciones ubicadas en el centro histórico de cada ciudad, «uno de los pilares fundamentales de la marca».

Ampliar El edificio Casa del Americano. IDEAL Un edificio histórico con fachada modernista La Casa del Americano es uno de los edificios más conocidos de la ciudad, emblema de Granada y de su Gran Vía. Debe su nombre a Juan Jiménez Guerrero, también conocido como el americano, quien hizo fortuna en el nuevo continente en el siglo XIX y a su regreso a España, encargó el proyecto de la construcción del nuevo inmueble en el año 1912 al afamado arquitecto Francisco Prieto Moreno, que optó por un estilo cercano al modernismo barcelonés, apreciable en los detalles de su fachada. El proyecto realizado por The Central House ha respetado en todo momento el valor arquitectónico del inmueble y todos los elementos protegidos con los que cuenta La Casa del Americano, con el objetivo de «diferenciarse por la excepcionalidad de sus proyectos».