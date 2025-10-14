Dormir en Granada en habitaciones con grafittis de El Niño de las Pinturas

Mercedes Navarrete Granada Martes, 14 de octubre 2025, 23:19 Comenta Compartir

Capturar la esencia granadina para ofrecer «una experiencia urbana y auténtica a los viajeros que quieren vivir la ciudad de forma local y diferente» era uno de los objetivos de la cadena hotelera The Central House, que está rehabilitando el emblemático edificio La Casa del Americano para convertirlo en un hostel de cinco estrellas. Por ello, para el decoración del nuevo establecimiento, que abrirá sus puertas en diciembre, The Central House ha contado con un emblemático artista granadino, 'El Niño de las Pinturas'.

El grafitero Raúl Ortiz, conocido como «El Niño de las Pinturas' o Sex (69), nació en Madrid, se crió en el barrio del Zaidín de Granada y reside en el Realejo, barrio que ha convertido en el lienzo de sus obras. El artista tiene fama internacional y hay turistas que llegan a Granada buscando sus obras, que reivindican más justicia social, sensibilidad hacia la tercera edad y a la infancia o respeto por el flamenco.

Arte callejero que podrán encontrar ahora también en el hostel de The Central House, en pleno centro de Granada, donde El Niño de las Pinturas ha pintado sobre las paredes dos graffitis que decorarán las zonas comunes. Otros cuatro diseños suyos, estos en murales que no se han pintado allí, decorarán las habitaciones del hostel, que combinará estancias dobles con otras combinadas para hasta ocho huéspedes.

Detalles de las habitaciones y la fachada del edificio en rehabilitación, que se está transformando en el hostel de The Central House. The Central House y Pepe Marín

Con el hostel del edificio de La Casa del Americano Granada entra a formar parte la cartera de la cadena The Central House (TCH), que cuenta con quince hoteles ya abiertos o en construcción en siete países. A los cinco ya operativos en Madrid, Barcelona, Lisboa, Oporto y Marrakech, se sumará la apertura de Granada a finales de 2025 y tres nuevos hoteles cuya inauguración está prevista para 2026 en Estambul, Budapest y Sevilla. En los siguientes ejercicios la cadena continuará su expansión con nuevos hostels en los centros de Alicante, Córdoba, Atenas y Roma. En todos los casos se trata de localizaciones ubicadas en el centro histórico de cada ciudad, «uno de los pilares fundamentales de la marca».