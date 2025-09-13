Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Retraso en el AVE de primera hora a Madrid. Pepe Marín

Nueva jornada de retrasos de casi dos horas en trenes entre Madrid y Granada

Un total de 32 trayectos de alta velocidad de larga y media distancia han sufrido demoras durante la mañana del sábado entre la capital y Andalucía

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:02

Nueva jornada de retrasos ferroviarios que castigan a Granada y Andalucía. Una «incidencia» en la línea de alta velocidad que une Madrid con el sur ... de España ha generado demoras en 32 trenes de larga y media distancia. En el caso de la ciudad de la Alhambra, han sido dos trayectos los que se han visto afectados durante el sábado. Ambos viajes eran los de primera hora de la mañana.

Te puede interesar

