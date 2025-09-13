Nueva jornada de retrasos de casi dos horas en trenes entre Madrid y Granada

Nueva jornada de retrasos ferroviarios que castigan a Granada y Andalucía. Una «incidencia» en la línea de alta velocidad que une Madrid con el sur ... de España ha generado demoras en 32 trenes de larga y media distancia. En el caso de la ciudad de la Alhambra, han sido dos trayectos los que se han visto afectados durante el sábado. Ambos viajes eran los de primera hora de la mañana.

El AVE de las 07.35, que tenía que llegar a Granada a las 11.06, ha quedado detenido durante el recorrido y ha entrado en la Estación de Andaluces poco antes de las 13.00, con casi dos horas de retraso. El AVE más madrugador del sábado entre Granada y Madrid también ha tenido 58 minutos de demora. Salía a las 06.55 y tenía su llegada estimada a las 11:51. Pero no ha finalizado su trayecto hasta las 13:10, «debido a una incidencia de un tren de otro operador en la zona de Los Gavilanes», según han asegurado a IDEAL fuentes de Renfe.

Ha sido a primera hora de la mañana cuando Renfe ha anunciado retrasos de hasta 90 minutos en los distintos trenes que unen Madrid y Granada. Una espera que más tarde se ha alargado hasta dos horas y media, como han manifestado algunos usuarios en redes sociales.

Sobre las 11.00 h. de este sábado, la compañía ha avisado que se normalizaba la circulación de la alta velocidad en la línea Madrid-Ciudad Real-Puertollano-Andalucía. Pero el otro problema ha sido que los trenes han tenido que recuperar su frecuencia de paso de forma gradual.

El anuncio ha pillado por sorpresa a los ciudadanos que tenían su billete comprado. Renfe ha trasladado en sus redes sociales que «debido a una incidencia en la infraestructura en el trayecto entre Ciudad Real y Brazatortas, se están produciendo demoras en la línea de alta velocidad entre Madrid - Ciudad Real – Puertollano - Andalucía». Un mensaje que choca con la versión de Adif. La entidad pública del Ministerio de Transportes, que gestiona las infraestructuras, ha recalcado que los trabajos en la vía afectada estaban «programados en Puertollano», motivo por el que un total de 32 trenes de alta velocidad de larga y media distancia han sufrido demoras durante la jornada.