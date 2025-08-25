La nueva creación de la calle Elvira Un artista anónimo inspirado en 'Invader' pega su obra en la esquina de la calle Molino de la Corteza de San Andrés

Esther Guerrero Lunes, 25 de agosto 2025, 11:21

Los grafitis que invaden las calles y fachadas de locales por toda la provincia crean un debate entre los residentes. A muchos les parece que les da personalidad a los rincones de la ciudad, pero otros piensan que esto simplemente son manchas que estropean el mobiliario.

Sin embargo, en el centro de Granada no solo se pueden ver dibujos, que para muchos no tienen sentido, o frases de canciones en los emblemáticos miradores que hablan de la belleza de la ciudad.

La calle Elvira es uno de los puntos donde se encuentran unas extrañas obras pegadas a la pared, que no grafitis, que sorprende a todo el que pasa por ella. En la esquina entre esta calle y la calle Molino de la Corteza de San Andrés se aprecia una creación que simula una cereza donde en vez de fruta hay dos cabezas de demonios.

No son las primeras que se ven de este estilo en la calle. Sin embargo, se diferencia del resto por sus colores vivos y su gran tamaño. Algo que podría significar que no se trata del mismo artista.

En ciudades como Málaga es muy común ver obras que muestran imágenes que simulan ser sacadas de un videojuego «retro». Esto fue una elaboración del artista urbano 'Invader'. Con procedencia francesa, este creador deja su marca por las ciudades más reconocidas del mundo, como es el caso de París, Madrid o Nueva York.

Son muchos los dueños de negocios cercanos los que llevan meses viendo esta obra con indignación. Otros, a pesar de pasar por la calle diariamente, nunca se habían dado cuenta de que eso estuviera ahí.

Las opiniones acerca de este tipo de obras son muy variadas. Por una parte, hay viandantes que consideran que esto no está bien: «No hay una línea clara entre lo que es algo artístico o un acto vandálico. Si no se pone freno esto podría ser un problema».

Por otro lado, otros ven esto con buenos ojos: «Me encantan este tipo de creaciones, dan vida a la ciudad». Incluso llegan a pensar que esto puede ser muy bueno para el turismo y por lo tanto beneficioso para los negocios de la calle.

Sin embargo, en lo que todos coinciden es en que no saben desde hace cuantos meses lleva eso ahí ni quien es el artista detrás de ello.