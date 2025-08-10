Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Señalización donde se informa sobre la Costa del Sol granadina. Ariel C. Rojas

Infraestructuras

Sanitex y pestiños, recuerdos de la vieja carretera a la Costa del Sol granadina

Bajar a la Costa antes de la autovía A-44 podía suponer tres horas de viaje. Eso sí, se paraba en la fuente de Dúrcal, en la Venta de las Angustias de Tablate y en Vélez Benaudalla para terminar con la vista del Mediterráneo tras cruzar el túnel de la Gorgoracha

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:06

El viaje, porque era un señor viaje, entre Granada y Motril duraba tres horas. «Omás», te dicen los que sufrieron en sus propias carnes un ... periplo lleno de calor y sin aire acondicionado en medio del tedio del ronrroneo del motor y la excitación por una aventura en el mar. Tito Ortiz, cronista oficial de Granada y periodista que publica cada domingo una página con recuerdos y memorias de sus vivencias, contaba al principio de este verano con todo lujo de detalles un viaje típico de sus mocedades.

