La nueva cafetería que arrasa en el Zaidín con su doble vida: desayunos abundantes y tapas variadas

Con la llegada del verano cada vez son más las personas que deciden salir a la calle a las horas más frescas del día. Por ello, no es de extrañar encontrar un gran número de personas que llenan las terrazas de las cafeterías por las mañanas.

Uno de estos exitosos establecimientos es 'Nueva Jami' que, con tan solo 5 meses de apertura, ya cuenta con numerosos clientes diarios que son fieles al café de María del Mar López, la dueña del establecimiento. Sólo hace falta ver las reseñas del local, que cuenta con 4,5 estrellas y 131 comentarios positivos en Google.

Este negocio se encuentra en la Avenida de Barcelona 26, en pleno barrio del Zaidín. Con un horario de 6:15 am a 16:00 horas, no sólo pone desayunos. A partir de media mañana, María del Mar cambia la dinámica y ofrece a sus clientes las famosas tapas granadinas, algo que modifica diariamente. Es decir: no hay dos días seguidos la misma comida.

'Nueva Jami' ofrece una amplia variedad de panes, leches y tés para todo tipo de paladares. Además, en la carta de invierno hay un gran surtido de bollería. Y en la época de verano destaca, por encima de otros productos, su té granizado con estilo tropical.

Con gran experiencia en la hostelería, María del Mar sabe que es lo mejor para sus clientes y que lo más importante para «el éxito es la calidad del producto, el buen trato y precios muy asequibles».

