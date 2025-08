Dentro del restaurante más pequeño de Granada: tres mesas y solo 10 clientes

Alberto Flores Granada Domingo, 3 de agosto 2025, 09:25 | Actualizado 09:43h. Comenta Compartir

En ocasiones menos es más. Bajo esa premisa Mertxi Miranda y Víctor Rodríguez decidieron dar un cambio a su vida y cambiar su restaurante de unos 140 m² por uno de a penas 30 y con capacidad para dar de comer solo a 10 personas. Así pasaron de Al Punto y Coma a Versos Sueltos, una nueva aventura en la que llevan ya embarcados un año y medio.

«El nombre del restaurante es un claro indicador de lo que ofrecemos: algo que se sale de la moda, del guión, y que hace lo que siente, lo que le gusta y lo que le dice su corazón», explican a IDEAL Mertxi y Víctor, que tenían claro que desde el primer día su nuevo restaurante ubicado en el número 1 de la calle Cristo de Medinaceli iba a ser «un verso suelto».

La idea no era otra que la de poder hacer su propia cocina, una de mercado y producto en la que la carta cambia prácticamente cada semana. Y por el momento lo están consiguiendo: «Cuando abarcas mucho la fuerza se te va y no puedes centrarte en lo que quieres hacer. Todo se vuelve monótono y aburrido… Con Versos Sueltos no es así porque tenemos más libertad y podemos disfrutar de lo que hacemos». De hecho, admiten que este nuevo proyecto les ha hecho enamorarse de nuevo de la profesión.

Mertxi y Víctor. Ideal

Abrieron sus puertas en enero del año pasado y la respuesta del público ha sido magnífica. En vez de 140 m² ahora solo tienen un salón «muy pequeñito» con tres mesas que les permite ofrecer una experiencia gourmet en la que sentirse «como en el salón de tu casa» pero viendo a un cocinero preparando elaboraciones de alta cocina en directo.

Sobre sus especialidades, pese a que la carta cambia constantemente hay algunos platos que casi siempre están en ella como la tortillita de camarones, la ensaladilla de gambas o el lingote de cordero y foie.

Recientemente han sido incluidos en la prestigiosa Guía Macarfi como uno de los restaurantes más destacados de Andalucía. Y sus críticas en Google son realmente positivas, con 4,8 estrellas sobre 5. «Estar bien posicionados, y más habiendo tanta competencia, es fundamental. Lo que buscamos es dar bien de comer y que la gente salga feliz, estamos muy satisfechos y orgullosos».

De cara al futuro más próximo, Mertxi y Víctor reconocen que este verano harán alguna reforma al restaurante para hacerlo más suyo, con un pequeño lavado de cara y dándole un poco más de espacio a la cocina. «Los clientes nos dicen que podríamos agrandarlo un poco, que es difícil conseguir una mesa, pero la verdad es que eso era justo lo que buscábamos», finalizan.