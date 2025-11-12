Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada ha registrado su récord de máxima en un mes de noviembre. IDEAL

El noviembre más caluroso de la historia en Granada: récord con 28,9 grados de máxima

Según los resultados obtenidos desde 1972, Granada tiene una media histórica de 17 grados de máxima, lo que supone 12 grados más a los valores medios hasta el día de hoy

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:28

De abrigo por la mañana a la manga corta por la tarde. Este podría ser el resumen meteorológico del mes de noviembre en Granada. Pero ... lo cierto es que la ciudad ha registrado un dato llamativo, cuanto menos, a nivel térmico. La estación meteorológica del Aeropuerto de Granada ha registrado 28,9 grados a las 14.30 horas de este miércoles, así lo ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología, que recopila los datos a nivel nacional.

