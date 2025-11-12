El noviembre más caluroso de la historia en Granada: récord con 28,9 grados de máxima

De abrigo por la mañana a la manga corta por la tarde. Este podría ser el resumen meteorológico del mes de noviembre en Granada. Pero ... lo cierto es que la ciudad ha registrado un dato llamativo, cuanto menos, a nivel térmico. La estación meteorológica del Aeropuerto de Granada ha registrado 28,9 grados a las 14.30 horas de este miércoles, así lo ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología, que recopila los datos a nivel nacional.

Según ha comentado el aficionado a la meteorología Adrían González (@Granada_Meteo en la red social 'X') esta marca «rebasa en un grado los 27,9º medidos el 1 de noviembre de 2022», un registro que figuraba hasta ahora como la mayor temperatura registrada en un mes de noviembre en este punto de la provincia.

Cabe destacar que, según los resultados obtenidos desde 1972, Granada tiene una media histórica de 17 grados de máxima, lo que supone 12 grados más a los valores medios hasta el día de hoy