La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas

Se avecina un importante cambio de tiempo en la provincia de Granada a causa de la borrasca Claudia. A partir de mañana la lluvia llegará ... a nuestro territorio y no lo hará sola, ya que estará acompañada por la presencia de calima procedente del norte de África. Además, el viernes bajarán las temperaturas de forma significativa, aumentarán las precipitaciones y podría darse la primera nevada importante de la temporada.

El jueves lloverá en Granada desde por la mañana. Una lluvia que afectará a Granada capital, el Área Metropolitana, el oeste de la provincia y la Alpujarra. Y como todavía habrá polvo en suspensión sahariano en el ambiente, lo más probable es que llueva barro en dichos lugares a lo largo del día.

El viernes los efectos de la borrasca Claudia serán todavía más palpables: lloverá en toda la provincia y habrá tormentas desde la madrugada. Y además de prolongarse durante toda la jornada las precipitaciones, estas irán acompañadas de una gran bajada de las temperaturas. Los termómetros quedarán por debajo de los 20 grados. Además podrían darse nevadas importantes en Sierra Nevada, con una cota de nieve en la provincia en torno a los 2.400 metros.

De cara al fin de semana la situación no será muy diferente al viernes. Se esperan nuevas lluvias en toda la provincia tanto el sábado como el domingo y la cota de nieve se mantendrá en torno a los 2.500 metros. Tampoco habrá grandes cambios en lo que atañe a las temperaturas, que quedarán ligeramente por debajo de los 10 grados en las mínimas y alrededor de los 18 en las máximas.

¿Cuándo dejará de llover en Granada?

Tras un fin de semana marcado por la lluvia, lo más probable es que las precipitaciones cesen pasadas las primeras horas del lunes. Eso sí, las temperaturas bajarán un poco más y también lo hará la cota de nieve en la provincia, que se situará durante el inicio de la próxima semana en los 2.100 metros, tal y como indica la Agencia Estatal de Meteorología en su previsión del tiempo para la provincia.