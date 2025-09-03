Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pincho confiscado por la Policía Local de Granada en una imagen de archivo. IDEAL

Navajas, pinchos y machetes, propuestos para sanción

Algunas armas blancas están prohibidas y su tenencia es constitutiva de delito, mientras que en otras conlleva su incautación y una multa

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:17

La tenencia de armas blancas en la vía pública y su uso sin la adopción de las medidas necesarias para no causar peligro puede ser ... motivo bien de detención y traslado a comisaría bien de una infracción administrativa que conlleva una sanción económica. Todo depende de qué tipo de arma blanca se trate.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  2. 2 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  3. 3

    El Granada estudia la incorporación de Álvaro Aguado fuera de mercado
  4. 4

    Volver a respirar
  5. 5

    Una mujer recibe una herencia de 500.000 euros tras probar que su padre fue un reputado médico de Granada
  6. 6

    Gagnidze y Sola apuntalan el verano del Granada con suspense
  7. 7

    Un aparatoso incendio en Maracena provoca decenas de llamadas a Emergencias
  8. 8 Se incendia un coche a la salida de un supermercado en Híjar
  9. 9

    Quién es Silvia Membrive, primera decana del Colegio de Economistas de Granada
  10. 10

    Denuncian desapariciones y agresiones a las colonias felinas en Alhama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Navajas, pinchos y machetes, propuestos para sanción

Navajas, pinchos y machetes, propuestos para sanción