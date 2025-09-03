Navajas, pinchos y machetes, propuestos para sanción

La tenencia de armas blancas en la vía pública y su uso sin la adopción de las medidas necesarias para no causar peligro puede ser ... motivo bien de detención y traslado a comisaría bien de una infracción administrativa que conlleva una sanción económica. Todo depende de qué tipo de arma blanca se trate.

Por un lado, están las armas blancas consideradas prohibidas por el Código Penal. Su posesión puede castigarse con una pena de uno a tres años de prisión. Según el artículo 4 del Reglamento de Armas, en este grupo se incluyen las navajas automáticas, los puñales de cualquier clase y los bastones-estoque. También las defensas rígidas de alambre o plomo; los rompecabezas; las llaves de pugilato, con o sin púas; los tiragomas y cerbatanas perfeccionados; los munchacos y xiriquetes, así como cualesquiera otros instrumentos especialmente peligrosos para la integridad física de las personas.

De encontrar una de estas en un registro aleatorio, los efectivos de las diferentes policías locales tienen autoridad para identificar al portador, detenerlo y trasladarlo a comisaría para su posterior puesta a disposición judicial. La diferencia la marca, en el caso de los puñales, por ejemplo, la largura de la hoja. Si tiene más de 11 centímetros, dos filos y es puntiaguda, su tenencia en espacios públicos es constitutiva de delito. Si, por el contrario, no cumple estas características, debe entenderse como una infracción administrativa.

En este segundo grupo, según el Reglamento de Armas, se contemplan las navajas multiusos y de bolsillo, de apertura manual, con un filo y hoja corta. Engloba también los cuchillos de supervivencia; las espadas; las dagas y los machetes, incluso las tijeras o los cúteres si estos pueden provocar cortes e incisiones. El porte de cualquiera de estas armas blancas puede ser considerado una infracción leve.

Aquí, el contexto juega un papel determinante. De detectarse el arma en un control en la vía pública, los efectivos optan por curarse en salud y proceden a requisar el objeto sospechoso y proponer al portador para sanción. El destino final queda en manos de cada Subdelegación del Gobierno, que decide la multa.