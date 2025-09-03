Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Selección de armas blancas confiscadas por la Policía Local de Granada en una imagen de archivo. IDEAL

Las armas blancas, en el punto de mira

Juanma Moreno pedía días atrás al Gobierno un refuerzo de los medios para controlar su uso en la vía pública y sancionar a los portadores

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:23

Un joven estudiante de 21 años perdió la vida en la Feria de Málaga el pasado 24 de agosto con un apuñalamiento. Tras lo sucedido, ... el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió al Ministerio del Interior un refuerzo «importante» para dotar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de medios «suficientes» para realizar controles de armas blancas en la vía pública. Según indicó, en lo que va de año, en la comunidad autónoma se han registrado «124 incidentes relacionados con agresiones con armas blancas;son cerca de 20 fallecidos, jóvenes en su mayoría».

Te puede interesar

Las armas blancas, en el punto de mira