Las armas blancas, en el punto de mira

Un joven estudiante de 21 años perdió la vida en la Feria de Málaga el pasado 24 de agosto con un apuñalamiento. Tras lo sucedido, ... el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió al Ministerio del Interior un refuerzo «importante» para dotar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de medios «suficientes» para realizar controles de armas blancas en la vía pública. Según indicó, en lo que va de año, en la comunidad autónoma se han registrado «124 incidentes relacionados con agresiones con armas blancas;son cerca de 20 fallecidos, jóvenes en su mayoría».

Una lacra que este 2025 también ha devastado a la provincia granadina, en especial, a los vecinos del municipio de Almuñécar, donde el pasado abril un joven de 33 años falleció tras recibir varias puñaladas en una pelea en plena calle. Navajas y cuchillos están en el punto de mira. La juventud las porta, exhibe y usa con una normalidad pasmosa. Como este último domingo de agosto en el distrito Beiro de la capital, donde un enfrentamiento con dos cuchillos de cocina –según los primeros indicios– se saldaba con un varón de 45 años muerto –la autopsia determinará la causa– y otro de 28 herido.

Desde la pandemia, trabajadores del ocio nocturno han comprobado que hay más ciudadanos que portan armas blancas cuando salen de fiesta, por lo que hace un par de años muchos decidieron contratar más porteros, extremar la precaución con el registro de bolsos e incluso incorporar detectores de metales para detectar navajas. Sin embargo, «a día de hoy, en Granada capital no se ha visto un aumento exponencial de gente por la calle con arma blanca», afirma el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), César Calín.

En lo que va de 2025, en Granada capital se ha detenido por esto a cuatro individuos, todos varones de entre 20 y 30 años

Datos facilitados por el Ayuntamiento de Granada revelan que, en lo que va de 2025, la Policía Local ha detenido por esto a cuatro individuos, todos varones de entre 20 y 30 años. Por prevención, en la ciudad se realizan controles habituales en base a lo que se quiere encontrar. Se combinan con cacheos autorizados por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, así como con campañas específicas en zonas «sensibles». Este principio de curso, por ejemplo, los efectivos se están centrando especialmente en Pedro Antonio de Alarcón, donde estudiantes universitarios, principalmente, ya han denunciado múltiples robos.

Diseñar los dispositivos

«Los dispositivos se diseñan según la descripción que nos dan, para identificar esos perfiles. Lo mismo es si se trata de armas blancas que de tráfico de drogas. Estos chequeos son un poco cajón desastre; siempre se encuentra algo», asegura Calín. En los mismos, se producen tanto las incautaciones preventivas como la intervención en situaciones de violencia, lo que, según el Ayuntamiento, «permite reducir el riesgo de incidentes graves».

Policía Local realiza los controles y traslada las actas a Policía Nacional, donde se graban y tramitan a la Subdelegación

En los controles aleatorios, la Policía Local de Granada encuentra desde armas prohibidas que incumplen el Código Penal y requieren detención y traslado a comisaría hasta blancas cuya posesión en espacios públicos supone una infracción administrativa. En estos casos, los efectivos meten el objeto en un sobre, cumplimentan el acta, ofrecen al identificado firmar o no y dan parte a la Policía Nacional. Una vez allí, se graba y se tramita a Subdelegación del Gobierno.

Hasta la última modificación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, los Cuerpos de Policía Local podían sancionar directamente a quienes portaran, exhibieran o usaran una navaja o un cuchillo en la calle. Ahora, la Subdelegación decide si imponer una sanción económica –van de los 600 a los 30.000 euros– o si proponer un curso de formación en lugar de la multa. En este contexto, la Junta de Andalucía poco puede hacer. Según el portavoz del Sindicato Unificado de Policía, hay efectivos de la unidad de Policía Nacional adscrita a la autonómica, «pero no tienen competencias directamente en seguridad ciudadana». «En un momento determinado sí pueden intentar realizar un cacheo puntual, pero depende del Ministerio del Interior», concluye.