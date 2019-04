Rap para concienciar sobre la anorexia 01:55 Clara Cerezo Ismael, hermano de la chica que ha puesto en jaque el sistema de atención a los trastornos alimentarios en Andalucía, crea una canción para «despertar las mentes y visibilizar el problema» P. GARCÍA-TREVIJANO Granada Jueves, 11 abril 2019, 14:50

«Por mi hermana y por todas«. Así empieza la canción de Ismael, joven de 18 años y familiar de la chica que ha puesto sobre la mesa las carencias en la atención de los pacientes con trastornos de conducta alimentaria. Una frase simple y directa que resume los ocho años de lucha de una familia granadina contra una enfermedad que se lleva la vida de Alexandra poco a poco: la anorexia.

Ismael sufría desde su cuarto los cambios que empezó a experimentar su hermana. A los 13 años, Alexandra entró en el instituto y su vida no volvió a ser igual. La confianza de la joven no pasaba por su mejor momento y los insultos y risas en clase fueron el punto de partida de la debacle en la salud de la chica, que tiene ahora 21 años y sólo pesa 32 kilos. Ella quería encajar, siempre había sido una chica tímida y su propia inseguridad y el rechazo de sus compañeros le empujaron a tener dismorfia corporal, explica el artista, conocido como Annarce, en los versos que le dedica. Vómitos, cambios prematuros de talla, obsesión con el deporte y aislamiento de los suyos hundieron aún más a Alexandra en «una espiral» de la que todavía no ha podido salir.

«Llevo 5 años con la música y dos dedicandome a ello profesionalmente. El tema surgió cuando mi madre dijo que mi hermana estaba muy mal», relata. «Tenía miedo a que pudiera irse y sentí la necesidad de hacerla. A mi hermana le gusta mucho la canción. Más que por ella por todas las personas a las que puede ayudar«, asegura. El joven músico ha escrito más de 100 canciones »según la etapa de mi vida«. Sus temas de música urbana están cargados de crítica social y muestran su particular visión del mundo. Salas como industrial copera ya han escuchado sus rimas y el vídeo ya tiene miles de reproducciones en Youtube.

Annarce empezó a escribir el tema en diciembre y grabó la canción el 11 de marzo como sorpresa de cumpleaños para Alexandra. «Mi hermana se mantiene estable está ingresada en Ciudad Real y por lo menos está atendida. Está orgullosa de ver que miles de personas están firmando una campaña tan importante como 'Tratemos la anorexia'«. »Te queremos viva y libre, No te vayas por favor«,concluye.