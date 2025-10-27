Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las localidades en las que se sintió el terremoto este domingo. IGN

Los municipios en los que se sintió el terremoto este domingo en Granada

Según precisó el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC), el terremoto se produjo el domingo 26 de octubre de 2025 a las 21:10 hora local, a una profundidad muy superficial de 3,20 km

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:24

Comenta

Un terremoto de magnitud 2.4 se dejó sentir este domingo en buena parte del Área Metropolitana de Granada y en la capital. Según informó el Instituto Geográfico Nacional, tuvo epicentro en Albolote y a una profundidad de 3 kilómetros. Concretamente en la zona de El Chaparral. Algunos vecinos señalaron en redes que fue «pequeño y corto, pero con ruido».

Según precisó el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC), el terremoto se produjo el domingo 26 de octubre de 2025 a las 21:10 hora local, a una profundidad muy superficial de 3,20 km.

Los terremotos superficiales se sienten con mayor intensidad que los más profundos, ya que se producen más cerca de la superficie. La magnitud exacta, el epicentro y la profundidad del terremoto podrían revisarse en las próximas horas o minutos, a medida que los sismólogos revisen los datos y refinen sus cálculos, o a medida que otras agencias publiquen su informe.

Entre las localidades cercanas al epicentro donde el sismo podría haberse sentido como una sacudida muy débil se encuentran Albolote, a 3 km del epicentro; Atarfe, a 4 km; Maracena, a 6 km; Santa Fe, a 9 km; y Granada, a 9 km. También se notó de forma débil en Pinos Puente, Churriana de la Vega, Armilla, Las Gabias, Moclín, Huétor Vega, Ogíjares, La Zubia, Chimeneas, Íllora, Benalúa de las Villas e Iznalloz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»
  2. 2 Lunes lluvioso en Granada: horas críticas y municipios afectados
  3. 3 Granada comprará un robot policial humanoide para controlar el tráfico
  4. 4 El mítico hostal de Granada del que llovió dinero
  5. 5 La cesta de García Lorca se encuentra en Padul
  6. 6 Los jugadores del Maracena, a por el trabajo de sus vidas
  7. 7 Granada cambia la hora y se pone un saquito, que luego refresca
  8. 8 Un nuevo edificio con miradores y museo pondrá en valor la arqueología de Mondragones
  9. 9

    Seis artículos de lujo para una compra cada vez más cara
  10. 10 La Guardia Civil descubre 3,2 toneladas de hachís ocultas entre cartones reciclados en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los municipios en los que se sintió el terremoto este domingo en Granada

Los municipios en los que se sintió el terremoto este domingo en Granada