Los municipios en los que se sintió el terremoto este domingo en Granada

Pepe Moreno Granada Lunes, 27 de octubre 2025, 10:24 | Actualizado 10:29h.

Un terremoto de magnitud 2.4 se dejó sentir este domingo en buena parte del Área Metropolitana de Granada y en la capital. Según informó el Instituto Geográfico Nacional, tuvo epicentro en Albolote y a una profundidad de 3 kilómetros. Concretamente en la zona de El Chaparral. Algunos vecinos señalaron en redes que fue «pequeño y corto, pero con ruido».

Según precisó el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC), el terremoto se produjo el domingo 26 de octubre de 2025 a las 21:10 hora local, a una profundidad muy superficial de 3,20 km.

Los terremotos superficiales se sienten con mayor intensidad que los más profundos, ya que se producen más cerca de la superficie. La magnitud exacta, el epicentro y la profundidad del terremoto podrían revisarse en las próximas horas o minutos, a medida que los sismólogos revisen los datos y refinen sus cálculos, o a medida que otras agencias publiquen su informe.

Entre las localidades cercanas al epicentro donde el sismo podría haberse sentido como una sacudida muy débil se encuentran Albolote, a 3 km del epicentro; Atarfe, a 4 km; Maracena, a 6 km; Santa Fe, a 9 km; y Granada, a 9 km. También se notó de forma débil en Pinos Puente, Churriana de la Vega, Armilla, Las Gabias, Moclín, Huétor Vega, Ogíjares, La Zubia, Chimeneas, Íllora, Benalúa de las Villas e Iznalloz.