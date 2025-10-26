Un terremoto sacude Granada y su Cinturón El sismo ha tenido su epicentro en Albolote y se ha notado en la capital y otros municipios

Pepe Moreno Granada Domingo, 26 de octubre 2025, 21:58 | Actualizado 22:12h.

Un terremoto de magnitud 2,4 se ha dejado sentir en Granada y su Cinturón. En concreto, el epicentro se ha registrado en Albolote, con una profundidad de tres kilómetros, según informa el Instituo Geográfico Nacional.

El sismo ha ocurrido pasadas las 21.00 horas de este domingo. El registro está en Albolote, pero lo han sentido vecinos de municipios como Atarfe, Peligros, Calicasas o Maracena debido a su ubicación superficial en la tierra.

También se ha notado de forma débil en Pinos Puente, Santa Fe, Granada, Churriana de la Vega, Armilla, Las Gabias, Moclín, Huétor Vega, Ogíjares, La Zubia, Chimeneas, Íllora, Benalúa de las Villas e Iznalloz.

La sacudida del terremoto no ha sido brusca y no se conocen daños materiales ni humanos.