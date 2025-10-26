Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Epicentro del terremoto sentido en Granada. Instituo Geográfico Nacional

Un terremoto sacude Granada y su Cinturón

El sismo ha tenido su epicentro en Albolote y se ha notado en la capital y otros municipios

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Domingo, 26 de octubre 2025, 21:58

Comenta

Un terremoto de magnitud 2,4 se ha dejado sentir en Granada y su Cinturón. En concreto, el epicentro se ha registrado en Albolote, con una profundidad de tres kilómetros, según informa el Instituo Geográfico Nacional.

El sismo ha ocurrido pasadas las 21.00 horas de este domingo. El registro está en Albolote, pero lo han sentido vecinos de municipios como Atarfe, Peligros, Calicasas o Maracena debido a su ubicación superficial en la tierra.

También se ha notado de forma débil en Pinos Puente, Santa Fe, Granada, Churriana de la Vega, Armilla, Las Gabias, Moclín, Huétor Vega, Ogíjares, La Zubia, Chimeneas, Íllora, Benalúa de las Villas e Iznalloz.

La sacudida del terremoto no ha sido brusca y no se conocen daños materiales ni humanos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»
  2. 2 «Granada se ha llenado otra vez de oro»
  3. 3 Identifican a 49 aficionados por una pelea con palos antes del Granada - Cádiz
  4. 4

    El abogado granadino, Cayetano Martínez de Irujo y el juez Peinado
  5. 5 Piden ayuda para encontrar a un joven de 31 años desaparecido en Granada
  6. 6

    5 a las 5, las imágenes censuradas
  7. 7

    Un millón y medio de dólares para traer a Granada la terapia génica que salvaría a Elenita
  8. 8 Más centros de la UGR denuncian que «los padres vienen a tutorías, revisiones y matriculaciones»
  9. 9 Una deflagración en una fábrica de Armilla alarma a los vecinos
  10. 10

    Salobreña contará con un nuevo parking disuasorio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un terremoto sacude Granada y su Cinturón

Un terremoto sacude Granada y su Cinturón