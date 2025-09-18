Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil Agentes de la Policía Local de Granada han socorrido a la conductora hasta la llegada de los servicios sanitarios

Accidente con un coche volcado en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil este jueves

Camilo Álvarez Granada Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:11 | Actualizado 13:37h. Comenta Compartir

Una joven de unos 30 años ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido este jueves por la mañana en el cruce entre el Camino de Purchil y la calle Arabial. Agentes de la Policía Local de Granada han socorrido a la conductora de un vehículo que volcó tras perder el control en el giro entre ambas vías después de que otro vehículo la golpeara.

El siniestro ha tenido lugar a las 9.50 horas. Los agentes de la Policía Local han sido los primeros en personarse en el lugar de los hechos. A su llegada, la joven manifestaba un fuerte dolor en el cuello. Los agentes, tras asegurar la zona, han procedido a sacar a la mujer del vehículo.

Poco después han llegado los servicios sanitarios del 061, que la han atendido en el lugar de los hechos antes de trasladarla al Hospital Clínico San Cecilio con heridas leves, según ha informado la Policía Local de Granada a este periódico.