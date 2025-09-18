Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar El accidente ha obligado a cortar la vía hasta proceder al traslado de la mujer en ambulancia

Una mujer de 70 años ha resultado herida grave este jueves tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar, en pleno centro de Granada. La Policía Local se ha visto obligada a cortar la calle para poder atender a la mujer hasta ser trasladada a un centro hospitalario.

Según ha informado la propia Policía Local de Granada y ha confirmado el servicio coordinador de emergencias 112, el accidente ha tenido lugar a las 12.30 horas a la altura del número 6 de la calle Alhamar. Los testigos han alertado de que una mujer de avanzada edad había sido atropellada por una moto.

Agentes de la Policía Local personados en el lugar de los hechos han solicitado una ambulancia medicalizada ante la presencia de una mujer herida grave. Efectivos del 061 se han desplazado de inmediato para socorrer a la víctima, que ha sido trasladada al Hospital Clínico San Cecilio.

Según ha precisado la Policía Local, la mujer de 70 años presentaba una rotura de fémur y una herida sangrante en la cabeza. Es el equipo de Atestados el que se encargará de investigar el suceso para averiguar las causas de este atropello en pleno centro de Granada.