Una mujer herida tras volcar un coche en un accidente con otro vehículo en Joaquina Eguaras El siniestro, en el que se han visto implicados dos vehículos, ha tenido lugar a las 9.50 horas

Carlos Balboa Granada Sábado, 4 de octubre 2025, 12:03

Sábado accidentado en las carreteras de la provincia de Granada. Si esta pasada madrugada conocíamos el fallecimiento de una joven de 28 años en un siniestro en Dúrcal, a primera hora de la mañana teníamos constancia de otro suceso vial, en esta ocasión en la capital.

Tal y como informa la Policía Local, una mujer ha resultado herida leve al volcar con su coche en la calle Joaquina Eguaras, en dirección Kinépolis El accidente, en el que se han visto implicados dos vehículos, ha tenido lugar a las 9.50 horas, cuando uno de ellos ha embestido al de la víctima.

La mujer herida, que viajaba de copiloto, ha sido trasladada a un hospital de la ciudad con el objetivo de ser tratada de sus contusiones.

El vehículo ha quedado apoyado sobre su lado derecho, ocupando parte de uno de los carriles, por lo que ha provocado retenciones en la zona durante algunos minutos.