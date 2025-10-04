Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Muere una joven de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal

Muere una joven de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal

El teléfono 1112 recibió una llamada en la se alertaba de un vehículo que se había salido de la carretera y había volcado, en una vía de servicio (sentido Padul)

C. L.

Sábado, 4 de octubre 2025, 09:19

Comenta

Una joven ha fallecido esta pasada madrugada tras salirse su coche de la calzada en la localidad granadina de Dúrcal, según ha informado el 112. El accidente ocurrió pocos minutos antes de la 01,30 horas.

En ese momento, el teléfono 1112 recibió una llamada en la se alertaba de un vehículo que se había salido de la carretera y había volcado, en una vía de servicio (sentido Padul); en el aviso se indicaba que había una persona posiblemente herida y atrapada.

La sala coordinadora de emergencias activó a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los operativos de emergencia han confirmado al 112 que una joven de 28 años, la conductora del vehículo, ha resultado fallecida en este suceso. No han trascendido más datos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cortes de tráfico en la Circunvalación de Granada por la instalación de nuevas luces hasta el 30 de diciembre
  2. 2 Herido grave un menor tras ser atropellado en calle Recogidas
  3. 3 Herido grave el acompañante de un motorista al salir despedido tras chocar con un coche en Maracena
  4. 4

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  5. 5 Los diez planes gratuitos que no te puedes perder este fin de semana en Granada
  6. 6 Muere una joven de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  7. 7 Nueva zona infantil para Albayda y lavado de cara a Alhóndiga, Puentezuelas y Reyes Católicos
  8. 8 La Diputación de Granada realizará una inversión histórica de 52,7 millones gracias a los fondos europeos
  9. 9 El Corte Inglés cambia el modelo de su tarjeta de crédito
  10. 10 La manifestación de sanitarios provoca cortes e incidencias en el centro de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Muere una joven de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal

Muere una joven de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal