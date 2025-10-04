Muere una joven de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal El teléfono 1112 recibió una llamada en la se alertaba de un vehículo que se había salido de la carretera y había volcado, en una vía de servicio (sentido Padul)

Una joven ha fallecido esta pasada madrugada tras salirse su coche de la calzada en la localidad granadina de Dúrcal, según ha informado el 112. El accidente ocurrió pocos minutos antes de la 01,30 horas.

En ese momento, el teléfono 1112 recibió una llamada en la se alertaba de un vehículo que se había salido de la carretera y había volcado, en una vía de servicio (sentido Padul); en el aviso se indicaba que había una persona posiblemente herida y atrapada.

La sala coordinadora de emergencias activó a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los operativos de emergencia han confirmado al 112 que una joven de 28 años, la conductora del vehículo, ha resultado fallecida en este suceso. No han trascendido más datos.