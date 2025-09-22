Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juan Manuel Jiménez, fundador de Hiperdeluz IDEAL

Muere Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz

La empresa granadina echó a andar en 1995 y cuenta con decenas de trabajadores actualmente

Sandra Martínez

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:19

El fundador de Hiperdeluz, Juan Manuel Jiménez Larios, ha fallecido la mañana de este lunes a los 78 años.

La empresa granadina comenzó a andar en el año 1995 y fue en esa fecha en la que inició una trayectoria en la que hoy día se sitúa como una de las empresas de Iluminación de mayor prestigio a nivel nacional.

Juan Manuel Jiménez y su esposa, Ángeles, entendieron que el comercio tradicional debía de adaptarse a los cambios que surgieron en la década de los 90 respecto a las grandes superficies. El establecimiento estaba dedicado en un principio a la decoración e iluminación situado en los Alminares del Genil. Diez años después, fueron pioneros en la creación del primer gran centro de Iluminación de Andalucía y uno de los primeros de España. La estrategia que esta empresa ha seguido desde sus inicios ha sido siempre la gran variedad de productos de iluminación al mejor precio del mercado. Actualmente esta empresa dispone de un equipo humano formado por más de cuarenta personas

El velatorio se llevará a cabo en tanatorio de San José y el funeral se llevará a cabo este martes a las 12.00 horas.

