Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Calle El Guerra, en la que tuvo lugar el suceso. Pepe Marín

Muere un hombre de 45 años tras un enfrentamiento con otro varón en una vivienda de Granada

El otro joven, de 26 años, sufrió heridas de arma blanca en una mano y ha sido detenido relacionado con esta muerte

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:23

Un hombre de 45 años murió este domingo por la noche durante un enfrentamiento con otro varón en una vivienda del distrito Norte de Granada ... capital. Según ha confirmado la Policía Nacional a este periódico, se produjo una pelea en la que, además del varón fallecido, otra persona resultó herida por arma blanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio
  2. 2

    Rellenan con arena un nuevo escalón en Playa Granada
  3. 3 La empresa fundada por tres ingenieros granadinos en la que todo el mundo quiere trabajar
  4. 4

    Arde un coche en la A-44 a la altura de Dúrcal y provoca un pequeño incendio de matorral
  5. 5

    Muere un hombre de 45 años tras un enfrentamiento con otro varón en una vivienda de Granada
  6. 6

    Un Granada cada vez más calamitoso
  7. 7 Anécdota en el AVE retrasado: «He perdido la cita en la peluquería para una boda, ¿algún pasajero sabe peinar?»
  8. 8 El asador con la carne más exótica de Granada: «Tenemos cocodrilo, pitón, camello y mucho más»
  9. 9

    La estafa de criptomonedas a una joven en Granada que acabó con dos call centers desmantelados
  10. 10

    El mercado veraniego llega a su fin con varios frentes abiertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Muere un hombre de 45 años tras un enfrentamiento con otro varón en una vivienda de Granada

Muere un hombre de 45 años tras un enfrentamiento con otro varón en una vivienda de Granada