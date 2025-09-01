Muere un hombre de 45 años tras un enfrentamiento con otro varón en una vivienda de Granada

Un hombre de 45 años murió este domingo por la noche durante un enfrentamiento con otro varón en una vivienda del distrito Norte de Granada ... capital. Según ha confirmado la Policía Nacional a este periódico, se produjo una pelea en la que, además del varón fallecido, otra persona resultó herida por arma blanca.

En concreto, un varón de 26 años que sufrió cortes en la mano y que fue trasladado por los propios agentes de la Policía Nacional a un centro sanitario y detenido inmediatamente después en relación con estos hechos. Según ha confirmado el cuerpo armado, ambos tenían antecedentes por delitos relacionados con las drogas, por lo que la principal hipótesis de la Policía es que este sea el móvil del enfrentamiento.

Queda aclarar las circunstancias de la muerte, que no han quedado por el momento claras. Según explica el servicio de emergencias 112 y confirma la Policía Nacional, el fallecido llegó hasta la vivienda en la que se produjeron los hechos en una motocicleta, accedió al interior y es cuando se produjo el enfrentamiento. Posteriormente, salió de la misma y se subió en la moto para emprender la huida, pero en ese momento cayó desplomado al suelo. El hombre fallecido presentaba cortes en la cara.

El suceso tuvo lugar sobre las 22.50 horas en la calle El Guerra de la capital, una vía que comunica la zona de Los Mondragones con la avenida Juan Pablo II. El servicio de emergencias 112 recibió un aviso cerca de las once de la noche en el que notificaban este violento episodio que se ha saldado con una persona fallecida.

En un principio parecía que se trataba de un accidente de tráfico, pero fue la propia Policía la que confirmó al 112 que no era un siniestro vial sino que se había producido un asalto violento en una vivienda en la que había moradores en su interior. Sin embargo, al acudir la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, comprobó que no era un intento de robo sin más, sino que había algo más detrás de este episodio.

Además de la Policía Nacional, acudieron al lugar de los hechos agentes de la Policía Local y los servicios sanitarios. Tras confirmar la muerte de este hombre de 45 años, se activó el protocolo judicial. Ahora será el informe del forense el que aclare las causas de la muerte de este varón en Granada.