Cuando discutían en la calle, a gritos, los que caminaban por aquella zona del distrito Beiro procuraron irse. «A mí me dio miedo y me ... di la vuelta», cuenta una vecina. Una vez que se calmó la situación, sobre el asfalto quedó un hombre tirado. Estaba inconsciente. Varias personas que pasaron por allí en ese momento, entre los que había una enfermera, decidieron parar y auxiliarlo. Le practicaron la reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de la ambulancia, pero ni unos ni otros pudieron hacer nada por salvarlo. «Al rato, la Policía Nacional colocó un biombo. Fue impactante; no todos los días ves a un tipo morirse delante de ti». La autopsia revelará las causas de la muerte, que por ahora son una incógnita.

IDEAL se ha desplazado hasta el entorno de la calle El Guerra, donde anoche un hombre de 45 años murió durante un enfrentamiento con otro varón en una vivienda del distrito Beiro de Granada capital. Según explica el servicio de emergencias 112 y confirma la Policía Nacional, el fallecido llegó hasta la vivienda en la que se produjeron los hechos en una motocicleta, accedió al interior y es cuando se produjo el enfrentamiento. Posteriormente, salió de la misma y se subió en la moto para emprender la huida, pero tras avanzar pocos metros cayó desplomado al suelo. El hombre fallecido presentaba cortes en la cara.

Según ha confirmado la Policía Nacional a este periódico, se produjo una pelea en la que, además del varón fallecido, otra persona resultó herida por arma blanca. En concreto, un varón de 26 años sufrió cortes en la mano y fue trasladado por los propios agentes de la Policía Nacional a un centro sanitario y detenido inmediatamente después en relación con estos hechos.

«Hubo bastante jaleo»

Una vecina iba caminando cuando vio a un grupo de personas «pelearse» y discutir «a gritos». Asustada, se alejó del lugar. Al rato, volvió y vio a los agentes. «Había un hombre en el suelo y varias personas alrededor», relata.

Fueron otros viandantes los que le practicaron la RCP al hombre hasta la llegada de la ambulancia. Cuando los relevaron los servicios sanitarios, se fueron del lugar, impactados por lo que habían vivido, tal y como cuenta un amigo de estas personas. «Cuando vimos el biombo para ocultar el cuerpo supimos que había muerto», señala. Estuvieron en el lugar, al menos, una hora y media antes de marcharse. Algunos vecinos más salieron a comprobar qué pasaba, pero en general no se armó demasiado revuelo.

La mayoría de vecinos no escucharon la pelea. Muchos no estaban en casa y se han enterado esta mañana. Tampoco conocen a los moradores de la vivienda, que llevan pocos meses en la casa. Sí cuentan que los domingos «solían celebrar fiestas» y sospechan que fuera un punto de menudeo de droga. También confirman que la víctima había intentado entrar a la vivienda, quizá para robar, como quedó registrado en un vídeo grabado por un vecino.

La casa tiene dos plantas y jardín. A través de la reja puede verse una piscina de plástico, un sofá, una mesa y sillas, entre otros enseres. No hay rastro de sangre, solo un vaso de cristal con agua junto a la puerta principal, que quizá alguien sacó para darle a la víctima e intentar que se recuperara, sin éxito.