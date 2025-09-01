Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vivienda donde tuvo lugar el suceso. Pepe Marín
Muerte violenta en Granada

«No todos los días ves a un tipo morirse delante de ti»

Varias personas le practicaron la RCP al hombre que murió anoche durante un enfrentamiento con otro varón en una vivienda del distrito Beiro

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:20

Cuando discutían en la calle, a gritos, los que caminaban por aquella zona del distrito Beiro procuraron irse. «A mí me dio miedo y me ... di la vuelta», cuenta una vecina. Una vez que se calmó la situación, sobre el asfalto quedó un hombre tirado. Estaba inconsciente. Varias personas que pasaron por allí en ese momento, entre los que había una enfermera, decidieron parar y auxiliarlo. Le practicaron la reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de la ambulancia, pero ni unos ni otros pudieron hacer nada por salvarlo. «Al rato, la Policía Nacional colocó un biombo. Fue impactante; no todos los días ves a un tipo morirse delante de ti». La autopsia revelará las causas de la muerte, que por ahora son una incógnita.

