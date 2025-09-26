Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un agente de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. Ideal

Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo

El sujeto, un varón al que se está intentado identificar, huía de la Guardia Civil cuando paró el coche para tratar de alejarse a pie y sufrió una caída por un desnivel

R. I.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:22

Madrugada del jueves. Se produce un robo en un establecimiento la A-92, una gasolinera. Los hechos se producen muy avanzada la noche, pero el ... aviso salta y se alerta a la Guardia Civil, que manda un coche de los que estaban en el turno de noche. Se inicia entonces una persecución que acaba con un desenlace fatal e inesperado.

