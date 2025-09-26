Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo

Madrugada del jueves. Se produce un robo en un establecimiento la A-92, una gasolinera. Los hechos se producen muy avanzada la noche, pero el ... aviso salta y se alerta a la Guardia Civil, que manda un coche de los que estaban en el turno de noche. Se inicia entonces una persecución que acaba con un desenlace fatal e inesperado.

Según ha podido confirmar este periódico, los hechos ocurren sobre las cuatro de la madrugada del jueves. Un grupo de personas, al menos dos varones, asaltan para robar una gasolinera cercana a la A-92. El forcejeo y los sistemas de alarma hacen que el aviso llegue a la Guardia Civil, que envía efectivos al lugar. Los agentes detectan dos coches, en los que huyen los presuntos ladrones, y se inicia una persecución. Uno de los vehículos, se detiene en un momento dado y el conductor trata entonces de escapar a pie. Se da la circunstancia de que el sujeto, por ser de noche o por no conocer bien la zona, se precipita en una zona con un fuerte desnivel, cerca de la salida de Alfacar a la A-92.

Los agentes, que presencian la caída, bajan a tratar de rescatar y socorrer al hombre, pero cuando llegan a su altura, comprueban que ha muerto y no se puede hacer nada por su vida. Al ser una zona de difícil acceso, avisan al 112 de Emergencias que activa a los Bomberos de Granada para sacar el cuerpo del lugar.

Posteriormente comprueban que el coche en el que huía había sido robado, presuntamente para cometer los robos. Según ha podido saber este periódico, se está tratando de identificar al fallecido, por lo que no han trascendido más datos sobre el hombre.

Además, en esa actuación posterior al robo, se localiza también un segundo coche, también robado, presuntamente para cometer los hechos delictivos.

Robos de gasolineras

No consta que haya habido detenciones relacionadas con estos hechos. Fuentes de la Guardia Civil señalan que se está investigando si las dos personas a las que se persiguió en la madrugada del jueves –una de ellas fallecida– son los autores de una serie de robos en estaciones de servicio que se están produciendo desde hace unos días. Se trata de establecimientos cercanos a la autovía andaluza, que están siendo asaltados por la noche y madrugada, según confirman desde el instituto armado.

De hecho, circula algún vídeo por redes en el que se ve cómo tres personas, todas ellas con la cabeza cubierta por pasamontañas, fuerzan una persiana de una estación de servicio situada en la comarca de Guadix. En las imágenes se aprecia cómo llegan a arrancar parte de las persianas o protecciones del escaparate para intentar acceder al interior.