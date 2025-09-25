Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Marta Moras

Detenido en un campo de maíz de Cijuela tras protagonizar una persecución desde Málaga

En su huida por la A-92, el conductor, que portaba hachís, dañó varios vehículos y se necesitó un helicóptero para localizarle

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:04

Una persecución policial en la A-92 desde Málaga termina con un arrestado, que se había escondido en un maizal de Cijuela en Granada. Los ... hechos tuvieron lugar en la jornada de ayer. De acuerdo con la Policía Nacional, la intervención fue conjunta y participaron unidades policiales de ambas provincias. Además, concluyó con la incautación de una cantidad indeterminada de hachís.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los expertos avisan de cómo puede llegar el huracán Gabrielle a Granada
  2. 2 Cae un piso de Granada lleno de marihuana y la Policía Local detiene a cinco personas mientras cortaban las plantas
  3. 3 Acepta 27 años de cárcel el asesino de Manuel, el hombre de 42 años hallado muerto en la Fuente de la Bicha
  4. 4 Detenido un joven de 18 años por el apuñalamiento de otro de 19 en Las Gabias
  5. 5 La aparición de la Virgen del Carmen en un pueblo de Granada despertó un gran fervor entre los vecinos
  6. 6 El castillo de todos los granadinos
  7. 7

    Las enormes palas eólicas vuelven al puerto de Motril tras el corte de la A-44
  8. 8 Agotadas las entradas del castillo de La Calahorra en su primer fin de semana abierto al público
  9. 9 Estos son los puestos cofrades con las tortas de la Virgen
  10. 10 Aprovecha el descuido de los camareros para robar 600 euros de un local del centro de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenido en un campo de maíz de Cijuela tras protagonizar una persecución desde Málaga

Detenido en un campo de maíz de Cijuela tras protagonizar una persecución desde Málaga