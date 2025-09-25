Detenido en un campo de maíz de Cijuela tras protagonizar una persecución desde Málaga
En su huida por la A-92, el conductor, que portaba hachís, dañó varios vehículos y se necesitó un helicóptero para localizarle
Granada
Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:04
Una persecución policial en la A-92 desde Málaga termina con un arrestado, que se había escondido en un maizal de Cijuela en Granada. Los ... hechos tuvieron lugar en la jornada de ayer. De acuerdo con la Policía Nacional, la intervención fue conjunta y participaron unidades policiales de ambas provincias. Además, concluyó con la incautación de una cantidad indeterminada de hachís.
Según fuentes policiales consultadas por IDEAL, el varón se dio a la fuga en una furgoneta Renault Kangoo y, después de una larga persecución, la abandonó en un camino rural en Cijuela. El conductor se escondió en un maizal, por lo que se tuvieron que pedir incluso medios aéreos para localizarle. En su huida, varios vehículos que circulaban por la carretera sufrieron daños, aunque afortunadamente nadie resultó herido o afectado. De igual forma, cabe destacar que la Guardia Civil prestó apoyo a las unidades. La investigación, que recae sobre la Policía Nacional, sigue abierta.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.