El puerto batirá su récord de cruceros con un 57% más de escalas el año próximo

En el año 2005, cuando la Autoridad Portuaria de Motril navegó sola, recibió 15.577 cruceristas. Veintiún años más tarde, prepara su dársena para acoger ... a 100.000 viajeros que llegarán en crucero al puerto motrileño. Después de alcanzar un primer récord en 2024 y pensar que era su techo, se han superado con creces. Así, 2026 se convertirá en el año de la historia en el que Motril recibirá más buques y más cruceristas con amplia diferencia.

Detrás de este crecimiento hay fe, en el destino, y trabajo, por colocar Motril en el mercado de los camarotes y los grandes lujos a bordo. Desde la Autoridad Portuaria destacan cómo en este tiempo el puerto ha logrado entrar en las rutas de cruceros boutique y de alto standing y ha mejorado sus infraestructuras para recibir cruceristas, a la vez que impulsado su promoción como puerto de la Alhambra.

El año que viene el récord se alcanzará con un 57% más de escalas. De los 44 cruceros de este 2025 (45.818 viajeros) se pasará a 66 escalas durante 2026. «De ser una actividad casi residual hemos pasado en solo cinco años a codearnos con los grandes del sector», destaca el presidente del puerto, Pepe García Fuentes.

Acción comercial

El presidente del puerto motrileño explica que el crecimiento experimentado por el puerto en estos años se debe fundamentalmente a una acción comercial que vienen desarrollando y que «va dando sus frutos». «En todas las ferias internacionales del turismo de cruceros en las que hemos tenido presencia activa con agendas bastante densas, reuniéndonos navieras, touroperadores, prensa especializada, consignatarios, para ir creciendo y finalmente esa oferta promocional que se ha hecho ha ido calando», resume García Fuentes.

El responsable del puerto reconoce que la parte sencilla ha sido la de captar por el destino, porque «es rico, variado, auténtico, ofrece experiencias y no deja masificación». «La gran cantidad de oferta hace que se distribuyan los cruceristas por la provincia. Eso ha sido clave como también la unidad del destino, de todas las administraciones, ayuntamientos, mancomunidad, Diputación, Junta y Gobierno Central que han hecho que todos rememos en la misma dirección», manifiesta el presidente del puerto.

Además de los cruceros exclusivos y pequeños, Motril ha conseguido introducirse en el mercado de las grandes navieras. Así de hasta 5.400 pasajeros atracarán en 2026 los buques en tierras motrileñas.

Una nueva terminal

El horizonte del puerto en cuanto a los buques es muy amplio. Motril espera una gran terminal de cruceros que está ya en tramitación. Este espacio donde atracarán los buques transformará la fisonomía y la vida de la dársena granadina. Se trata de una terminal de cruceros, con un gran espacio comercial, que aumentará la capacidad de recibir cruceristas y que revolucionará el sector turístico de la provincia. Será un modelo innovador que se convertirá en referente en Europa.

De los 100.000 pasajeros que se espera que lleguen en 2026 en este tipo de buques se podrá pasar a más de 350.000 en 2027, según una primera estimación que hace el proyecto. El concepto de recepción de turistas será respetuoso con el entorno, sostenible y aportará valor al sector turístico de Granada.