Uno de los grandes cruceros que han llegado a Motril en este 2025. Ideal

El puerto batirá su récord de cruceros con un 57% más de escalas el año próximo

El puerto motrileño espera a 100.000 pasajeros a través de 66 cruceros que atracarán durante 2026, mientras se tramita la gran terminal

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:43

En el año 2005, cuando la Autoridad Portuaria de Motril navegó sola, recibió 15.577 cruceristas. Veintiún años más tarde, prepara su dársena para acoger ... a 100.000 viajeros que llegarán en crucero al puerto motrileño. Después de alcanzar un primer récord en 2024 y pensar que era su techo, se han superado con creces. Así, 2026 se convertirá en el año de la historia en el que Motril recibirá más buques y más cruceristas con amplia diferencia.

