Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Autoridades en el congreso internacional de turismo náutico y cuceros que se celebra en Granada. Ariel C. Rojas

Granada se vende como destino que mima a los cruceros en el congreso internacional del sector

El puerto de Motril es el anfitrión de este evento coincidiendo con el 20 aniversario de la Autoridad Portuaria motrileña

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:00

Comenta

La cuarta edición del Congreso Internacional de Turismo Náutico y de Cruceros, CITCA Suncruise, se celebra estos días en Motril y Granada. Este acto cargado de conferencias bajo el lema 'Donde el Mar se funde con la Innovación', es una apuesta por el turismo náutico y de cruceros como uno de los elementos clave para contribuir al posicionamiento de Andalucía, Ceuta y Melilla en la élite del turismo nacional e internacional.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Pepe García Fuentes, celebró que este congreso pueda producirse en Motril y Granada y que sea un revulsivo para afianzar el posicionamiento del puerto motrileño en el mapa de las navieras. Además, señaló «Motril mima a los cruceros, los quiere y los cuida» y que este mensaje animará a las compañías a seguir atrancado barcos en la dársena de la Costa Tropical. La intención, según manifestó García Fuentes, es que el sector turístico de los cruceros sea capaz de romper con la estacionalidad, ya que llegan a lo largo de todo el año.

Junto a Pepe García Fuentes estuvieron en la inauguración del congreso, el presidente de Suncrises, Gerardo Landaluce; la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; la diputada de Turismo, Marta Nievas y Pedro García Navarro, director de explotación de Puertos del Estado.

CITCA Suncruise abordará el impacto positivo que la industria de los cruceros y la náutica deportiva genera tanto en los destinos como en la sociedad y, por ende, en el residente que los acoge. El encuentro pondrá en valor proyectos innovadores que se estén llevando a cabo en la industria de cruceros.

Además, los asistentes debatirán acerca del turismo azul y local al tiempo que conoceremos cómo conviviremos con las denominadas energías del futuro. En este foro se analizarán casos reales y contarán con actividades paralelas para hacer networking y conocer los encantos de Granada.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Golpe de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas con más de 25 detenidos en Granada
  2. 2 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  3. 3 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  4. 4 El bar de Granada que defiende el horario de sus trabajadores: «Si todos ponemos de nuestra parte, nos irá mejor»
  5. 5 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  6. 6 El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento
  7. 7 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  8. 8 Alicia, la granadina que dirige una explotación de cría de perdices y cabra montés única en España
  9. 9 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís
  10. 10

    Los jóvenes encabezan una manifestación con más de 3.000 asistentes por la libertad de Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granada se vende como destino que mima a los cruceros en el congreso internacional del sector

Granada se vende como destino que mima a los cruceros en el congreso internacional del sector