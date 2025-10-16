Granada se vende como destino que mima a los cruceros en el congreso internacional del sector El puerto de Motril es el anfitrión de este evento coincidiendo con el 20 aniversario de la Autoridad Portuaria motrileña

Laura Ubago Granada Jueves, 16 de octubre 2025, 11:00 Comenta Compartir

La cuarta edición del Congreso Internacional de Turismo Náutico y de Cruceros, CITCA Suncruise, se celebra estos días en Motril y Granada. Este acto cargado de conferencias bajo el lema 'Donde el Mar se funde con la Innovación', es una apuesta por el turismo náutico y de cruceros como uno de los elementos clave para contribuir al posicionamiento de Andalucía, Ceuta y Melilla en la élite del turismo nacional e internacional.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Pepe García Fuentes, celebró que este congreso pueda producirse en Motril y Granada y que sea un revulsivo para afianzar el posicionamiento del puerto motrileño en el mapa de las navieras. Además, señaló «Motril mima a los cruceros, los quiere y los cuida» y que este mensaje animará a las compañías a seguir atrancado barcos en la dársena de la Costa Tropical. La intención, según manifestó García Fuentes, es que el sector turístico de los cruceros sea capaz de romper con la estacionalidad, ya que llegan a lo largo de todo el año.

Junto a Pepe García Fuentes estuvieron en la inauguración del congreso, el presidente de Suncrises, Gerardo Landaluce; la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; la diputada de Turismo, Marta Nievas y Pedro García Navarro, director de explotación de Puertos del Estado.

CITCA Suncruise abordará el impacto positivo que la industria de los cruceros y la náutica deportiva genera tanto en los destinos como en la sociedad y, por ende, en el residente que los acoge. El encuentro pondrá en valor proyectos innovadores que se estén llevando a cabo en la industria de cruceros.

Además, los asistentes debatirán acerca del turismo azul y local al tiempo que conoceremos cómo conviviremos con las denominadas energías del futuro. En este foro se analizarán casos reales y contarán con actividades paralelas para hacer networking y conocer los encantos de Granada.