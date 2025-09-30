Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cartel de señalización de la zona de bajas emisiones en Granada. Javier Martín

Voy en moto a la capital, ¿puedo entrar en la zona de bajas emisiones?

Las restricciones comienzan el 1 de octubre y con ellas las multas para los infractores

Ideal

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:44

Las dudas en torno a las ZBE se extienden entre muchos ciudadanos pese a las campañas de información de los últimos meses. Y es que granada afronta este 1 de octubre un cambio importante en el tráfico de la ciudad. Desde ahora se activa oficialmente la zona de bajas emisiones y con ella la sanciones a todos los conductores que accedan a la misma sin permiso. El Ayuntamiento de Granada busca, de esta manera, reducir las emisiones y obedecer al Gobierno, que impone esta medida a todos los municipios mayores de 50.000 habitantes.

Una vez esté en marcha el nuevo sistema de control del tráfico en la ciudad, si voy en moto a la capital, ¿puedo entrar? La respuesta es clara: la normativa no excluye a las motocicletas. Y además, los conductores de estos vehículos deben tener en cuenta que las cámaras de control están colocadas de forma que pueden captar las matrículas traseras. Por tanto, deben cumplir las mismas condiciones.

La zona afecta a todo el término municipal de Granada. Las únicas excepciones, por estar en zona limítrofe, son el Hospital del PTS y el de Vithas. En total, abarca una superficie de 23,55 kilómetros cuadrados.

