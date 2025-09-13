Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente Juanma Moreno en declaraciones a la prensa el pasado jueves. Agencias

Moreno felicita a la granadina María Pérez por su oro: «Es un orgullo para Andalucía y toda España»

La atleta granadina, con un tiempo de 2h39:01, se ha convertido este sábado en campeona del mundo

Agencias

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:39

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado a la atleta granadina de Orce María Pérez tras proclamarse campeona del mundo en Tokio (Japón) en la modalidad de 35 km marcha, destacando que la hazaña supone «un orgullo para Andalucía y toda España».

«La andaluza María Pérez gana la medalla de oro en 35 km marcha y se convierte en la atleta más laureada de la historia de España. Orgullosos de ti. Leyenda de Andalucía y del deporte español», ha señalado Moreno en su cuenta en Twitter.

La atleta granadina, con un tiempo de 2h39:01, se ha convertido este sábado en campeona del mundo en la citada modalidad revalidando así el título que logró hace dos años en Budapest (Hungría).

