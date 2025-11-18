La mitad de los granadinos vulnerables ya se han vacunado de la gripe

La campaña de la gripe de este año avanza a buen ritmo en Granada. Las jornadas de vacunación arrancaron el pasado 30 de septiembre y ... desde entonces se han ido abriendo de forma escalonada a todos los grupos de riesgo. A estas alturas, cuando la incidencia está empezando a aumentar por la bajada de las temperaturas, la mitad de los granadinos vulnerables ya están inmunizados.

Los últimos datos facilitados por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía revelan que en el territorio granadino hay actualmente 156.945 personas protegidas frente a este virus respiratorio, que es estacional y cuya circulación crece con el frío. Esto supone exactamente el 55,26% de la población diana, que engloba a 307.005 granadinos.

La Consejería ha indicado a este periódico que, de ese total, 30.506 son menores de 5 años; 251.714 mayores de 60 años; 3.136 embarazadas; 18.573 sanitarios, y 3.076 personas en residencias de mayores. En general, la cobertura vacunal de estos grupos no baja del 43%, aproximadamente, a excepción de uno: los sanitarios.

Los profesionales sanitarios y sociosanitarios presentan el índice de protección más bajo frente a la gripe. En la provincia de Granada, solo el 27% se ha puesto la vacuna. En este contexto, el Gobierno andaluz hace un llamamiento, también a policía, bomberos, prisiones y profesionales expuestos a animales, para que se conciencien y aumente así su nivel de protección.

Vacunación sin cita

Y eso que cada vez hay más facilidades. Desde el pasado 12 de noviembre, los miércoles son jornadas de vacunación sin cita. El SAS va a empezar a enviar SMS a la población diana pendiente de vacunación y ahora también pueden vacunarse los convivientes de mayores de 60, menores de 5 años, embarazadas y enfermos crónicos.

En Granada, se han habilitado 51 puntos de vacunación sin cita. Los horarios dependerán de cada centro de salud.