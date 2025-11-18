Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una mujer recibe la vacuna de la gripe en una imagen de archivo. Pepe Marín

La incidencia de virus respiratorios crece más de un 50% en menos de un mes en Granada

Los contagios de gripe y virus respiratorio sincitial, principal causante de bronquiolitis, empiezan a aumentar con la temporada de frío

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

Granada ha entrado de lleno en el otoño y no solo por las temperaturas, que estos últimos días han bajado con ganas y a lo ... largo de la semana dejarán ver mínimas de entre 5 y -1 grados en los termómetros. También se nota entre los propios granadinos, que ya caminan de un lado para otro con el paquete de pañuelos en el bolsillo. En la familia, en el grupo de amigos, en el trabajo... Cada vez se ven más resfriados, cada vez hay más gente griposa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  3. 3 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes
  8. 8 Así van a quedar las pensiones en 2026: los expertos anuncian una subida mayor de los esperado
  9. 9

    El TSJA descarta la suspensión cautelar de la zona de bajas emisiones
  10. 10 La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La incidencia de virus respiratorios crece más de un 50% en menos de un mes en Granada

La incidencia de virus respiratorios crece más de un 50% en menos de un mes en Granada