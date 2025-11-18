La incidencia de virus respiratorios crece más de un 50% en menos de un mes en Granada

Granada ha entrado de lleno en el otoño y no solo por las temperaturas, que estos últimos días han bajado con ganas y a lo ... largo de la semana dejarán ver mínimas de entre 5 y -1 grados en los termómetros. También se nota entre los propios granadinos, que ya caminan de un lado para otro con el paquete de pañuelos en el bolsillo. En la familia, en el grupo de amigos, en el trabajo... Cada vez se ven más resfriados, cada vez hay más gente griposa.

La explicación es sencilla. La temporada de frío ya se ha inaugurado y la incidencia de virus respiratorios está empezando a crecer. En menos de un mes, los contagios han aumentado un 51,82% en la provincia de Granada, según los datos recogidos en el último informe de infecciones respiratorias agudas publicado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía y que ha consultado IDEAL.

Dicho documento, que es de carácter público, revela que a mediados de octubre (del 13 al 19) se registraron en el territorio 159,6 casos por 100.000 habitantes. Teniendo en cuenta las semanas previas y posteriores, se trató de una bajada puntual y a partir de entonces la incidencia ha vuelto a subir hasta alcanzar los 242,3 casos por 100.000 habitantes en la primera de noviembre (del 3 al 9). Es el máximo registrado por ahora en esta nueva temporada.

El Área de Gestión Sanitaria Sur es donde más han crecido los contagios (66,52%) y Nordeste, donde menos (32,83%)

El informe andaluz también desgrana el estado de cada uno de los distritos sanitarios en los que se divide la provincia granadina, siendo el Área de Gestión Sanitaria Sur donde más han crecido los contagios en este tiempo (66,52%) y Nordeste, donde menos (32,83%). En la capital y en el Área Metropolitana, las cifras se acercan más a la medida, con 288,1 y 227,8 casos por 100.000 habitantes, respectivamente.

Una situación «bastante contenida»

No obstante, por el momento, «estamos en una situación bastante contenida», afirma el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Granada Ignacio Molina. Experto en inmunología, señala que «es un adelanto sobre la aparición en otros años». El año pasado y el anterior la incidencia empezó a crecer más tarde. Según el contexto y las condiciones climáticas, varía «ligeramente».

«Lo importante es que en el caso de la bronquiolitis vamos por debajo de años pasados. Ahí se ve la eficacia de la inmunización» Ignacio Molina Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la UGR

«Lo importante es que en el caso de la bronquiolitis vamos por debajo de años pasados. Ahí se ve la eficacia de la inmunización sobre todo en menores de seis meses», celebra Molina. Esta patología, que puede ser provocada por el virus respiratorio sincitial, es una infección pulmonar común en niños pequeños y bebés. Desde hace dos años, la Junta de Andalucía está vacunando a todos los menores de seis años.

En cuanto a la gripe, el catedrático de la UGR recuerda que lo habitual es que el pico de contagios se produzca entre las últimas semanas de diciembre y mediados de enero. «A día de hoy, en Granada casi no ha empezado a circular si lo comparamos con la Bahía de Cádiz, que ya supera los 400 casos por 100.000 habitantes, o con Jaén Sur, que ya va por 522,7. Y el covid ha caído por completo, así que no hay por qué preocuparse«, argumenta.

«Estamos más protegidos siempre y cuando la gente se conciencie; a la gripe hay que tenerle respeto» Ignacio Molina Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la UGR

Además, la vacunacion de la gripe acaba de empezar y lo normal, según Ignacio Molina, es que tarde un tiempo en proteger, «un par de semanas o tres». «Es una vacuna tetravalente que trata de cubrir más. Estamos más protegidos siempre y cuando la gente se conciencie, aunque yo no tengo la sensación de que haya mucho movimiento», confiesa. Siente que los granadinos «no acabamos de despegar». «A la gripe hay que tenerle respeto».