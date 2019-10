Misión empresarial en Nueva York: un primer paso hacia Estados Unidos Empresarios granadinos, en una de las reuniones mantenida en Nueva York. / IDEAL Las compañías abren las puertas en Nueva York a acuerdos con entidades americanas para exportar sus productos o intercambiar trabajadores JAVIER MORALES Domingo, 6 octubre 2019, 02:03

El norteamericano es un mercado difícil para la expansión internacional de casi cualquier compañía. Sin ir más lejos, el viernes, la delegación de 46 empresarios y 7 instituciones desplazada a Nueva York aterrizó en Madrid leyendo las cifras de la repercusión en Granada de los aranceles impuestos por Trump. Otro obstáculo. No obstante, para los emprendedores locales en sectores como la salud, el turismo o la construcción, la tierra del Tío Sam es una parada obligatoria en su ruta para salir al exterior. Las reuniones mantenidas a lo largo de la semana han sido para algunos empresarios el primer paso hacia la gran manzana. Las conclusiones se escriben en positivo; pero hay quien lamenta que los representantes de las administraciones no se hayan interesado en conocer su labor.

En total, según las cifras de la Cámara de Comercio, la agenda de trabajo al otro lado del Atlántico se ha nutrido con un centenar encuentros entre trabajadores granadinos y estadounidenses. De una de ellas, los gerentes de Policlínica SMD lograron un principio de acuerdo para que sus máquinas se exporten a Nueva York. Ofrecen un dispositivo láser que reduce los síntomas del síndrome de Ménierè, un trastorno del oído que provoca vértigos. «La agenda ha sido muy productiva, con seis encuentros con empresas americanas que distribuyen equipos médicos a nivel nacional», explica Alejandro Linares.

Son dos las empresas interesadas en su tecnología. Una vez presentadas las máquinas, llega el turno de una burocracia que no es sencilla: tramitar patentes, permisos de la FDA… Confían en que en un año puedan desembarcar en el mercado estadounidense. Hay quien lleva dos años intentándolo. Una compañía española relató que lleva este tiempo a la espera del seguro de responsabilidad civil que EEUU otorga a quien ya tiene recorrido en el país. Es una pescadilla que se muerde la cola, cuenta Juan de Dios Molinero, al frente de la Asociación de Constructores y Promotores.

Lo que sí parece más sencillo que en España es el acceso a recursos financieros y ayudas para la exportación e importación. «Aquí está muy clara toda la ruta de dónde se puede encontrar el capital público y privado en cada etapa», resume Carlos Sampedro, director de la Oficina de Transferencia de la UGR.

«Hay gran cantidad de fondos disponibles, lo que hace que sea más sencillo», añade Ana Agudo, directora de la Fundación PTS. Tratará de aplicar en el entorno del Parque las buenas prácticas que funcionan en el entorno económico de Nueva York. En la maleta se lleva el inicio de contactos con la Universidad de Columbia para organizar 'intercambios' entre empresas de una y otra orilla del océano. Un importante financiador de empresas biotecnológicas tiene previsto acudir a Granada para conocer el ecosistema y, quién sabe, invertir en alguno de los proyectos en marcha.

Carlos Bocanegra, director de Renta4Banco Granada, coincide en la importancia de que las empresas granadinas abran mercado y conozcan el sistema de financiación estadounidense. En ello trabajan los socios de Letter Ingenieros. Seis años y medio después de arrancar su actividad, la empresa cuenta con oficinas en Palma o Barcelona –donde sus ingenieros gestionan el alumbrado público– y acaba de desembarcar en Dubái. En una semana volverán a San Francisco. «No queremos venir a ciegas, estaremos un año haciendo estudio de mercado», cuenta María Ávila, que ha tomado buena nota de los 'pros y contras' de dar el salto y las leyes estadounidenses. En un futuro se asociará con otra compañía para intercambiar trabajo.

Estudiantes a Nueva York

De algo similar, pero con sus alumnos, puede presumir José Antonio González, director de la Escuela Superior de Arte y Diseño de Andalucía. Los estudiantes podrán trabajar en Nueva York. «Todas las empresas están muy interesadas en cómo impartimos docencia y les ha sorprendido el esfuerzo que hemos hecho, venir a Nueva York a abrir las puertas de los alumnos».

En el ámbito tecnológico, Rocío Valenzuela, de H Rider, destaca la reunión mantenida en la mayor aceleradora de empresas. También ha recogido un buen número de tarjetas, contactos de los que saldrán otros contactos que les acercarán a América. Lanza –y es una opinión extendida– una crítica: «Me hubiera gustado que las instituciones granadinas tuvieran un interés por conocer a las empresas que han venido, no se han acercado casi ni a saludarnos». Vito Episcopo, secretario general del cluster On Granada, concluye que las empresas se van satisfechas por las buenas prácticas aprendidas. Las relaciones entabladas con la Universidad de Columbia son el principal logro para Nazaríes IT, como explica Eduardo Aro.

Más de una decena de encuentros ha acumulado Blanca Espigares, responsable de Másquetours. De una empresa que factura billones –ni siquiera confiaba en que le abrieran la puerta– se trae a Granada un acuerdo para que su empresa, dedicada a viajes exclusivos adaptados a cada tipo de cliente, forme parte de la cartera americana, figurando en su web y captando clientes estadounidenses.

Eva Garde, directora del Granada Convention Bureau, José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria de Motril o Ángel Gijón, presidente de la Cámara de Comercio de Motril, destacan la importancia para el sector turístico de que Granada haya vendido su patrimonio y el turismo de sol y montaña con las instituciones como carta de bienvenida.