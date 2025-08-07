Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento» El tiempo.es recuerda que hay viso amarillo por tormentas con fuerte viento en en Granada, en la cuenca del Genil y en Guadix y Baza y en Jaén capital y Montes de Jaén

C. B. Jueves, 7 de agosto 2025, 12:56 | Actualizado 13:07h. Comenta Compartir

Meteorólogos alertan de la actividad convectiva que tendremos desde este jueves y hasta el domingo, puede dejar por las tardes tormentas fuertes y principalmente secas, que pueden ir acompañados de fuertes rachas de viento y en algunas regiones ya tenemos avisos activos. Y hay dos provincias en aviso amarillo: Granada y Jaén.

En este sentido, el portal Eltiempo.es lanza un aviso a los habitantes de estas provincias: «Si veis que el cielo comienza a ponerse naranja y sopla el viento fuerte, tened precaución con las tormentas secas que esperamos».

Así las cosas, se esperan tormentas, que en general serán aisladas y débiles en algunas regiones. Se espera que dejen poca precipitación o que en general sean secas, principalmente en el entorno de las Béticas este jueves.

Los avisos amarillos activos son en Jaén capital, Montes de Jaén, el Guadalquivir de Jaén y en Granada, en la cuenca del Genil y en Guadix y Baza. Allí pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

¿Qué son las tormentas secas?

El tiempo.es recuerda que «una tormenta seca es un fenómeno meteorológico en el que se generan descargas eléctricas y actividad convectiva, pero sin precipitaciones significativas en superficie. Aunque se forman nubes de desarrollo vertical, como cumulonimbos, la lluvia se evapora antes de llegar al suelo debido a capas de aire muy seco en niveles bajos de la atmósfera.

Estas tormentas son especialmente peligrosas en contextos de alto riesgo de incendios forestales, ya que los rayos pueden iniciar fuegos sin que la lluvia los apague«, concluyen.