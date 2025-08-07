Granada fue ayer el 'horno' de España: doble récord de grados Fue registrado en la estación de Aemet en la Cartuja, seguida de la del Aeropuerto

C. L. Jueves, 7 de agosto 2025, 10:30 Comenta Compartir

El tiempo no da respiro en España, especialmente en el sur. Y concretamente, en Granada. De hecho, la ciudad registró este miércoles la máxima temperatura durante este día en la red estatal de estaciones. Fue en en Granada-Cartuja, con 40,9 grados.

Así lo ha detallado el portavoz de AEMET, José Luis Camacho, en el resumen de fenómenos significativos registrados este miércoles de manera provisional en los observatorios de la red de AEMET.

Las otras siete estaciones que han estado por encima de los 40ºC este miércoles han sido Granada / Aeropuerto y Minas de Almadén en Ciudad Real (40,6ºC); Montoro, Vega Armijo, en Córdoba (40,5ºC); El Robledo en Ciudad Real y Serradilla Automática en Cáceres (40,3ºC); Mérida en Badajoz y Ontinyent en Valencia (40,1ºC).

MÁS INFORMACIÓN Avisos activados por tormentas y 'reventones' inminentes en Granada y Jaén

De forma paralela, las mínimas se registraron en Nestares (Cantabria) con 9,3ºC, en Navascués en Navarra con 9,6ºC y en El puente en Zamora con 9,7ºC.

Más allá de eso, Camacho ha reseñado que el frente debilitado ocasionó ayer unas pocas precipitaciones, como los 7,2 litros en 24 horas que se recogieron en Pola de Somiedo (Asturias). Por lo demás, no hubo actividad tormentosa a excepción de una tormenta sobre el mar junto a Alborán.

Por último, ha explicado que la lista de rachas de viento que superaron los 60 kilómetros por hora (km/h) este miércoles estuvo encabezada por Sierra Nevada en Granada con 73,8 km/h y Estaca de Bares con 70,2 km/en el litoral de A Coruña.