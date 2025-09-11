Mercasa proyecta su red como puntos de recarga convertidos en electrolineras

Convertir su red de mercados en puntos de recarga de electrolineras que se repartan por todo el territorio con el objetivo de abastecer a largo ... plazo a los camiones y otros vehículos de tráfico pesado. Es uno de los objetivos que Mercasa anunció ayer en su III Foro, celebrado este año en el Palacete del Carmen de los Mártires de Granada.

Uno de sus retos a nivel estatal es introducir los vehículos sostenibles en los desplazamientos de las empresas para reducir el impacto ambiental mediante el uso de tecnologías eficientes y combustibles alternativos, como el gas natural, el biogás, la electricidad y el hidrógeno. Estos vehículos no solo minimizan las emisiones de CO2 y otros contaminantes, sino que también contribuyen a la mejora de la calidad del aire, la reducción del ruido y la eficiencia energética. Esto, además de reducir la contaminación, contribuye a disminuir el gasto económico por la ausencia de combustible.

El siguiente paso será que las superficies de mercados de las ciudades cuenten con este tipo de estructuras. Actualmente, disponen de lugares de recarga para coches ecológicos, aunque las electrolineras para camiones son una apuesta que está por llegar. Es el caso de Granada, donde el director comercial de Mercagranada, Antonio Boza, asegura que esta es una de las líneas en las que trabajarán en un futuro cercano para garantizar así la conexión por territorio granadino.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, presente también en el acto, destacó a preguntas de la periodista y subdirectora de IDEAL, María Victoria Cobo, la intención de atraer colectivos al uso de energías renovables a través de proyectos compartidos, tanto por el potencial que hay en España en esta salida, como por la importancia de avanzar hacia una transición energética «más profunda».

Mesa redonda

El III Foro de Mercasa en la ciudad nazarí contó también con una mesa redonda liderada por la catedrática de fisiología y ex rectora de la Universidad de Granada (UGR), Pilar Aranda, y con la participación del responsable de autoconsumo de Quántica Responsable, Pablo Tudela De la Rosa; el director de Mercabarna, Pablo vilanova y la responsable de área en el Departamento Solar y Autoconsumo de IDAE, Raquel Vázquez. El papel que desempeña el consumo fotovoltaico en las empresas, la importancia de invertir en baterías inteligentes que permitan no solo almacenar energía, también anticiparse a las necesidades de consumo y los efectos positivos del uso de las renovables en el mercado competitivo son algunos de los temas que los expertos trataron en un coloquio que culminó a mediodía con la intervención del presidente de Mercasa, José Miñones Conde.

El responsable de autoconsumo de Quántica, Pablo Tudela, destacó que el autoconsumo compartido entre colectivos es el proyecto más viable para la descarbonización para conseguir así la reducción del impacto ambiental y por el ahorro económico que esto supone para las empresas. «Ser excelente en este ámbito nos hará más atractivos y conseguiremos una ventaja competitiva con el resto de opciones», añadió Tudela. La energía utilizada en procesos tan habituales como la refrigeración o mantenimiento de frío es muy elevada, algo que repercute en el precio de los productos alimentarios porque eleva, al mismo tiempo, su producción, motivo por el que los responsables en el ámbito detallaron que el uso de la energía propia reduciría también el precio de la compra.

Explicaron que, para la apuesta por esta vía será fundamental contar con un proyecto único que esté adaptado a las empresas para conocer cuál es el escenario más adecuado en cada caso.