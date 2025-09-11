Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mesa redonda moderada por Pilar Aranda Blanca Rodríguez

Mercasa proyecta su red como puntos de recarga convertidos en electrolineras

Granada acoge el III Foro de energías renovables, espacio de debate sobre el papel que estas tienen en las empresas y el que desempeñarán de cara al futuro

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:36

Convertir su red de mercados en puntos de recarga de electrolineras que se repartan por todo el territorio con el objetivo de abastecer a largo ... plazo a los camiones y otros vehículos de tráfico pesado. Es uno de los objetivos que Mercasa anunció ayer en su III Foro, celebrado este año en el Palacete del Carmen de los Mártires de Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a un hombre con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en Huétor Santillán
  2. 2

    Un grupo de élite de la Guardia Civil llega desde Madrid para mediar en el secuestro
  3. 3

    «¡No hay derecho a lo que han hecho con él!¡Le ha pegado un tiro!»
  4. 4 Aviso del SAS: si te llama este número, cógelo
  5. 5

    El secuestrador chocó su coche contra el de la víctima, lo mató de un tiro y sacó a su mujer a la fuerza
  6. 6

    Una granadina pleitea para ser reconocida como hija legítima con el abogado especializado en casos de famosos
  7. 7

    «Estamos destrozados y solo pensamos en nuestra vecina Lourdes»
  8. 8

    La Guardia Civil abre una investigación por la muerte de un vecino de Moraleda de Zafayona
  9. 9 El pueblo de la provincia de Granada que posee una fuente de vino gratis desde 1967
  10. 10 Tres detenidos por un robo con violencia e intimidación grupal en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mercasa proyecta su red como puntos de recarga convertidos en electrolineras

Mercasa proyecta su red como puntos de recarga convertidos en electrolineras