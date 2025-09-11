Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Instalación de placas fotovoltaicas DEAL

Mercagranada licita cuatro plantas con baterías inteligentes

Esto ayudará a frenar la dependencia de la red eléctrica

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:36

La apuesta de Mercagranada por las plantas solares es contundente. Además de las dos con las que ya cuenta para autoconsumo y de la cantidad ... de operadores que a día de hoy cuentan ya con este avance, trabajan en la licitación de otras cinco nuevas superficies solares. Así lo afirmó ayer el director comercial de Mercagranada, Antonio Boza, en el III Foro de Mercasa que tuvo lugar en Granada. Aseguró que cuatro de ellas, además, cuentan con baterías inteligentes para almacenar la producción de energía y usarla cuando no hay producción. La operación reducirá los costes fijos operativos al mismo tiempo que mejorará la eficiencia energética de los mercados mayoristas granadinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a un hombre con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en Huétor Santillán
  2. 2

    Un grupo de élite de la Guardia Civil llega desde Madrid para mediar en el secuestro
  3. 3

    «¡No hay derecho a lo que han hecho con él!¡Le ha pegado un tiro!»
  4. 4 Aviso del SAS: si te llama este número, cógelo
  5. 5

    El secuestrador chocó su coche contra el de la víctima, lo mató de un tiro y sacó a su mujer a la fuerza
  6. 6

    Una granadina pleitea para ser reconocida como hija legítima con el abogado especializado en casos de famosos
  7. 7

    «Estamos destrozados y solo pensamos en nuestra vecina Lourdes»
  8. 8

    La Guardia Civil abre una investigación por la muerte de un vecino de Moraleda de Zafayona
  9. 9 El pueblo de la provincia de Granada que posee una fuente de vino gratis desde 1967
  10. 10 Tres detenidos por un robo con violencia e intimidación grupal en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mercagranada licita cuatro plantas con baterías inteligentes

Mercagranada licita cuatro plantas con baterías inteligentes