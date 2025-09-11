Mercagranada licita cuatro plantas con baterías inteligentes

La apuesta de Mercagranada por las plantas solares es contundente. Además de las dos con las que ya cuenta para autoconsumo y de la cantidad ... de operadores que a día de hoy cuentan ya con este avance, trabajan en la licitación de otras cinco nuevas superficies solares. Así lo afirmó ayer el director comercial de Mercagranada, Antonio Boza, en el III Foro de Mercasa que tuvo lugar en Granada. Aseguró que cuatro de ellas, además, cuentan con baterías inteligentes para almacenar la producción de energía y usarla cuando no hay producción. La operación reducirá los costes fijos operativos al mismo tiempo que mejorará la eficiencia energética de los mercados mayoristas granadinos.

Para ello, se aprovecharán las cubiertas disponibles de naves y edificios, según la viabilidad técnica de su ejecución.La intención es abastecer su cadena de producción de frío, esencial para mantener los alimentos perecederos que concentran y que necesitan una conexión durante las 24 horas del día. Esto ayudará, además a frenar la dependencia de la red eléctrica. Según su director comercial, la producción anual de Mercagranada es de 135.000 kW.

Estas actuaciones se suman al resto de proyectos de eficiencia energética que ya tienen en marcha. La maquinaria de limpieza de las instalaciones, por ejemplo , deben estar ligadas a empresas completamente eléctricas para reducir la huella de carbono. A ello se suman las pretensiones de ampliar su superficie, ya que actualmente sobrepasan el 90% de capacidad y el reto de la llegada del corredor del mediterráneo, un paso que abrirá la oportunidad del transporte de mercancías a través de este punto.