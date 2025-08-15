Una mejora de los cortes con luces y sombras

La campaña de regularización está devolviendo a la normalidad puntos del distrito como Cartuja o La Paz. Bloques y negocios de calles como Fray Juan ... Sánchez Cotán, Julio Moreno Dávila, Joaquín Corral Almagro o Bermúdez de Pedraza están viviendo un verano como el que no recordaban por la ausencia de los cortes. «Sí, estamos mejor sin duda. Toco madera», bromea una de las vecinas beneficiadas con las que charla IDEAL para comprobar el efecto de la iniciativa.

MÁS INFORMACIÓN La campaña municipal de regularizaciones deja cientos de vecinos beneficiados en Norte

Sin embargo, la mejora, que ratifican otros residentes en las calles que están adhiriéndose a la campaña, no está llegando a todo el distrito. Lo señalan quienes viven en esas zonas. «En mi bloque no hay cortes. Pero en esos dos de ahí los siguen teniendo. Un día es uno. A los quince días le toca al otro y viceversa», reconoce una mujer de Antón Calabrés. Sus vecinas, que se agolpan en la frutería que hay en la calle, le dan la razón y ahondan. «Nada, nada. Los cortes siguen, Mejora ninguna», sentencia una.

El verano está azotando con fuerza a Granada. La ola, sin embargo, se vive mucho peor en Norte y basta un paseo para comprobarlo. Sin prácticamente sombras, es difícil ir a hacer recados, llevar a un familiar al ambulatorio o dar un paseo. Permanecer en la calzada es de valientes, pero es la única solución cuando la luz falla y el ventilador se detiene. «Dentro no se puede estar», reconocen María y Carmen, dos vecinas de La Paz.

En el barrio, como comprueba este periódico, hay un enfado creciente por la falta de soluciones. «¿Quién dice que han puesto acometidas? ¿Dónde están? Es mentira», asegura un vecino en Corral Almagro. En Antón Calabrés, una pareja da leche a un bebé a la sombra de los portales. «Ponlo en el periódico. En La Paz seguimos teniendo cortes», afirman.

Junto a la iglesia, corros de hombres en pantalón corto y camisetas de tirante a la sombra. Niegan la mejora. «Que no te engañen, tío, que es mentira. Que no han arreglado nada», dice uno. «Puede que hayan tocado un bloque, no lo sé, pero la mayoría de las calles siguen igual», apunta otro.

En Julio Moreno Dávila, las dos caras la campaña. En una acera, los negocios confirman la mejora. «Aquí no tenemos cortes desde hace meses. Vendemos como siempre», celebra. En la de enfrente, la situación es otra. «Nosotros sí estamos teniendo problemas. Pero la peor parte está ahí detrás. Cada dos por tres porque se quedan sin luz», afirma un vecino apuntando a calles como Zambra.

En el Ayuntamiento son conscientes de que la situación no se ha solucionado del todo y avanzan que seguirán con la campaña. «Se avanza con precaución y asegurando cada paso», reconocen.