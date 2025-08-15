Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Actuación contra las acometidas ilegales en Norte Pepe Marín

Una mejora de los cortes con luces y sombras

En el barrio, como comprueba este periódico, hay un enfado creciente por la falta de soluciones. «¿Quién dice que han puesto acometidas? ¿Dónde están? Es mentira»

P. R.

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:27

La campaña de regularización está devolviendo a la normalidad puntos del distrito como Cartuja o La Paz. Bloques y negocios de calles como Fray Juan ... Sánchez Cotán, Julio Moreno Dávila, Joaquín Corral Almagro o Bermúdez de Pedraza están viviendo un verano como el que no recordaban por la ausencia de los cortes. «Sí, estamos mejor sin duda. Toco madera», bromea una de las vecinas beneficiadas con las que charla IDEAL para comprobar el efecto de la iniciativa.

