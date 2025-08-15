La campaña municipal de regularizaciones deja cientos de vecinos beneficiados en Norte

En octubre del año pasado, el Ayuntamiento de Granada anunció la puesta en marcha de una campaña de regularizaciones en Norte. La iniciativa pretendía ordenar ... la situación en varios barrios donde se venían produciendo cortes de luz a pesar de que el vecindario se encontraba 'limpio' de enganches. Con este planteamiento se buscaba seguir el ejemplo de los bloques de Cartuja donde la movilización de los residentes, todos ellos con contratos, había conseguido que la compañia les dotara de una nueva acometida que dificultara que volviesen a verse afectados por las interrupciones en el suministro.

La iniciativa, en la que se ha implicado Endesa también, ha logrado que cientos de vecinos se hayan beneficiado de la mejora. Solo en Pedro Machuca, Juan Latino y Antón Calabrés, tres de las calles de La Paz que se han acogido a la campaña, se calcula que unos 700 residentes están viviendo el verano con menos cortes de luz que recuerdan en mucho tiempo. Sin embargo, la cifra resultante real debe superar el millar si se tiene en cuenta que las mejoras han abarcado bloques enteros de Joaquín Corral Almagro, Rodrigo de Triana, Bermúdez de Pedraza, Julio Moreno Dávila, Fray Juan Sánchez Cotán y Soto de Rojas. De confirmarse, sería la iniciativa de regularizaciones más existosa en años en el distrito.

Como relatan desde el Ayuntamiento, las mejoras han consistido en la regularización de los contratos en los edificios de una decena de calles de Cartuja, La Paz y Casería de Montijo. En los últimos seis meses, como parte del proceso, la empresa suministradora ha instalado acometidas individuales y se han reforzado las líneas con objeto de impedir que los vecinos puedan verse afectados por los cortes. De acuerdo a los datos municipales, la caída de las incidencias en el distrito han bajado un 60% en lo que va de año con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Tres barrios

La mejora ha sido confirmada por dos de las tres asociaciones de vecinos de los barrios afectados. Tanto Nueva Cartuja como La Paz constatan que se han hecho avances y que Endesa ha instalado las acometidas tras la puesta en marcha de la campaña. Solo en Casería de Montijo, donde según el Consistorio se ha actuado en Francisco de Alba, han asegurado a IDEAL que no tienen constancia de que se haya producido cambio alguno y, de hecho, han insistido en que la situación en el barrio sigue siendo la misma. «Nos sentimos abandonados», han asegurado a este periódico sus representantes, que avanzan un septiembre 'caliente' si la compañía no acaba con las interrupciones que padecen los residentes.

Este periódico ha visitado los tres barrios con objeto de conocer la situación exacta en el barrio y ha podido confirmar de primera mano la mejora en bloques de Cartuja y La Paz. Es el caso, por ejemplo, del edificio que hace de esquina entre Fray Juan Sánchez Cotán y Julio Moreno Dávila. La nueva acometida, que ha podido contemplar IDEAL, está permitiendo que los vecinos pasen un verano «normal». «Ya era hora», aseguraba una de las vecinas al ser preguntada por el cambio. Como relataba, la compañía instaló el nuevo cableado «hace unos 5 o 6 meses», lo que ha permitido que no hayan sufrido cortes desde entonces. «Estamos pasando bien julio y agosto porque no estamos teniendo interrupciones», señalaba.

Otro residente confirmaba lo expresado por la vecina, aunque recordaba que la mejora no había acabado. «Todavía nosotros, como bloque, tenemos que hacer obra en otra de las acometidas porque nos han dicho desde Endesa que nos corresponde a nosotros, pero sí, sí estamos mejor. Las movilizaciones han servido», contaba a IDEAL.

Más adelante, en los negocios de Julio Moreno Dávila también confirmaban el final de los cortes. «No sabría decirte el periodo exacto, pero sí, hace meses que no sufrimos ninguno, sí», contaba el dueño de uno de los comercios de la calle. En una tienda de ropa cercana lo refrendaban. «No es mi tienda. Pertenece a mi hermano, pero sí, aquí no ha habido cortes últimamente», aseguraba.

En Bermúdez de Pedraza eran pocos los residentes que querían hablar. Sin embargo, uno de los vecinos, que prefirió no identificarse, sí confirmó que había menos cortes ahora. «Hace tiempo que no los sufrimos, aunque hay otras calles de los alrededores que sí los tienen». Lo mismo decía una vecina de Antón Calabrés en la puerta de la frutería que hay en la calle. «Yo no tengo cortes. Ninguno. Pero los dos bloques de ahí», decía señalando los dos primeros de la vía, «sí los siguen teniendo».

Molino Nuevo

El Ayuntamiento asegura que se sigue trabajando para lograr más regularizaciones y conseguir que Endesa efectúe nuevas acometidas. La siguiente en el foco es la parte de Francisco Javier Simonet. También se está analizando la situación concreta de Molino Nuevo, donde se detectan avances. «En estas viviendas el porcentaje de vecinos que tienen en regla los pagos de suministro es muy elevando, llegándose incluso al 100% de regularizaciones gracias al trabajo codo con codo con las asociaciones de vecinos», explican desde el Consistorio, donde manifiestan la voluntad de «intensificar la atención a los vecinos para poder estudiar cada caso y regularizar la situación con ayuda de Asuntos Sociales y la oficina de la OMIC que hay en el Centro Cívico».

En el equipo municipal remarcan el papel que están jugando todos los actores implicados en la campaña. «Esto está siendo posible gracias a la colaboración en la mesa de trabajo, donde están las instituciones, las fuerzas de seguridad y las asociaciones de vecinos», recalcan. Precisamente es a los colectivos a los que señalan con más énfasis por su protagonismo a la hora de «informar y canalizar la información». El Ayuntamiento asegura que el problema «no se ha solucionado del todo», pero destacan que la situación está mejorando «poco a poco».