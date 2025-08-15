Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las zonas en las que se han regularizado contratos en Norte Ariel C. Rojas

La campaña municipal de regularizaciones deja cientos de vecinos beneficiados en Norte

Los residentes confirman una disminución de los cortes este verano tras la introducción de nuevas acometidas en una decena de calles de Cartuja y La Paz

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:27

En octubre del año pasado, el Ayuntamiento de Granada anunció la puesta en marcha de una campaña de regularizaciones en Norte. La iniciativa pretendía ordenar ... la situación en varios barrios donde se venían produciendo cortes de luz a pesar de que el vecindario se encontraba 'limpio' de enganches. Con este planteamiento se buscaba seguir el ejemplo de los bloques de Cartuja donde la movilización de los residentes, todos ellos con contratos, había conseguido que la compañia les dotara de una nueva acometida que dificultara que volviesen a verse afectados por las interrupciones en el suministro.

