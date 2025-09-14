Las medidas para acabar con los «cuellos de botella» en la adquisición de tiques online

El Patronato de la Alhambra puso medidas para atajar comportamientos anómalos en la web oficial de venta de entradas, que parece han acabado con estos ... abusos. «Hemos intentado acabar con los cuellos de botella que se generaban aunque estamos ante un problema estructural», explica el director del Patronato de la Alhambra, Rodrigo Ruiz-Jiménez.

El problema consistía en la entrada de robots que colapsaban la web oficial y limpiaban las entradas de última hora, con las que juegan algunos guías y que dejaban sin margen al comprador que decidía visitar los palacios en el último momento.

Primero se pusieron filtros para cortar estos robots y después, se modificó la hora de volcado de las entradas sobrantes –del cupo que si no se vende se libera a 24 horas– para que las máquinas no le pillaran el truco a limpiar la web de boletos.

El problema estructural al que se refiere el director del Patronato es a que sigan existiendo empresas que compran las entradas y las venden online asociadas a paquetes –como guías– con un precio muy superior al que tienen el la página oficial.

La «mala praxis» que se produce en estos casos es que las empresas venden las entradas antes de conseguirlas y «sujetas a disponibilidad por lo que si finalmente no las consiguen, dejan colgados a los turistas y dañan la imagen del monumento.

Otra de las medidas que se llevarán a cabo es sumar a ese cupo que se suelta a diario –que son unas 400 entradas– hasta 100 procedentes de los tiques destinados a protocolo si finalmente no se les da salida.

Lo que recomienda el director de la Alhambra es obtener las entradas con seguridad, con antelación y así garantizar una experiencia gratificante.

Otra de las fórmulas que existen para conseguir acceso al monumento, según recuerda Rodrigo Ruiz-Jiménez, es hacer uso de la Granada Card Pernocta, que facilita el acceso a la compra de entradas de la Alhambra, si los turistas pernoctan al menos dos noches en hoteles de la capital.

«Debemos hacer todavía una labor pedagógica profunda para que se dé a conocer este bono y esta posibilidad porque aún notamos falta de información con respecto a la posibilidad de comprar la entrada a través de la estancia en los hoteles», apunta el director del Patronato alhambreño.

De hecho, Ruiz-Jiménez cree también en el respaldo que le puede prestar la Alhambra al resto de monumentos de Granada que están en esta bono y cómo podría replantearse la fórmula para que se visitasen otros espacios como requisito para poder beneficiarse de esta ventaja a la hora de comprar entradas.