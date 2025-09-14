Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Visitantes a las puertas de la Alhambra. Ideal

Las medidas para acabar con los «cuellos de botella» en la adquisición de tiques online

El Patronato de la Alhambra pone filtros en su web para frenar a los robots que bloqueaban la página y aporta más entradas procedentes del cupo de protocolo

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:54

El Patronato de la Alhambra puso medidas para atajar comportamientos anómalos en la web oficial de venta de entradas, que parece han acabado con estos ... abusos. «Hemos intentado acabar con los cuellos de botella que se generaban aunque estamos ante un problema estructural», explica el director del Patronato de la Alhambra, Rodrigo Ruiz-Jiménez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  2. 2

    La vida olvidada en los dos pueblos más pequeños de Granada
  3. 3

    Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo
  4. 4

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  5. 5

    Fallece Mesa, exfutbolista del Granada CF
  6. 6

    Zaidín 43: Esto fue todo amigos
  7. 7

    Un crimen de la Mocro Mafia en Granada al que le falta el autor intelectual
  8. 8 Un nuevo incendio en un descampado de Maracena obliga a intervenir a los Bomberos
  9. 9

    Una búsqueda sin resultados tras los vertidos en las playas
  10. 10

    Un finde de goleadores exrojiblancos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las medidas para acabar con los «cuellos de botella» en la adquisición de tiques online

Las medidas para acabar con los «cuellos de botella» en la adquisición de tiques online