Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un grupo de visitantes recorre el monumento nazarí. Ideal

La Alhambra estudia las costumbres de sus visitantes para poder vender más entradas

El monumento, que toca su techo, abre el debate de realizar recorridos para públicos diferentes y de ampliar el aforo sin descuidar la conservación

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:54

La Alhambra, que sufrió un bache lógico en la pandemia, ha recuperado sus datos de visitantes de 2019, un año récord para el turismo, en ... el que el monumento nazarí rozó su techo. Por los palacios alhambreños solo pueden pasar al año 2.763.500 personas, es decir, 300 cada media hora. Y no hay más. Es un monumento sensible, al que hay que cuidar especialmente de desmanes durante el recorrido ya que las columnas en las que está prohibido apoyarse jalonan el paseo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  2. 2

    Los técnicos ya advertían hace 25 años de la necesidad de reforzar la autovía en Rules
  3. 3

    La vida olvidada en los dos pueblos más pequeños de Granada
  4. 4 Una pelea deja un herido grave en las fiestas de Ogíjares
  5. 5

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  6. 6

    Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo
  7. 7

    Fallece Mesa, exfutbolista del Granada CF
  8. 8

    Un crimen de la Mocro Mafia en Granada al que le falta el autor intelectual
  9. 9

    Zaidín 43: Esto fue todo amigos
  10. 10 El bar más antiguo de un pueblo de Granada que lleva el nombre de un histórico Papa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Alhambra estudia las costumbres de sus visitantes para poder vender más entradas

La Alhambra estudia las costumbres de sus visitantes para poder vender más entradas