a alcaldesa de Granada atiende a los medios este martes. Pepe Marín

Marifrán Carazo: «El Ayuntamiento debe garantizar la normalidad en el día a día de la Policía Local»

La regidora ofrece su colaboración en la investigación en la que están implicados presuntamente 43 agentes en la trama que supuestamente amañó oposiciones en Granada capital, Algarinejo y Albolote

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:19

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, se ha pronunciado la mañana de este martes a preguntas de los medios por la participación presuntamente de 43 ... agentes de la Policía Local en la trama que supuestamente amañó oposiciones en Granada, Algarinejo y Albolote. «El Ayuntamiento debe garantizar la normalidad en el día a día de la Policía Local», ha señalado la regidora, que también ha destacado que «sigue abierta la investigación» y ha ofrecido su máxima colaboración con la justicia.

