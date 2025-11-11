Marifrán Carazo: «El Ayuntamiento debe garantizar la normalidad en el día a día de la Policía Local»

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, se ha pronunciado la mañana de este martes a preguntas de los medios por la participación presuntamente de 43 ... agentes de la Policía Local en la trama que supuestamente amañó oposiciones en Granada, Algarinejo y Albolote. «El Ayuntamiento debe garantizar la normalidad en el día a día de la Policía Local», ha señalado la regidora, que también ha destacado que «sigue abierta la investigación» y ha ofrecido su máxima colaboración con la justicia.

Ante el mantenimiento de algunos agentes investigados en la cúpula de la Policía Local, Carazo ha recordado que hace pocos meses hubo un cambio en el jefe del cuerpo. «Hay que dejar que avance la investigación del juzgado. Vivimos en un Estado de derecho donde existe la presunción de inocencia y es el Juzgado el que tiene que decidir sobre estos investigados», ha recalcado la primer edil.

Marifrán Carazo también ha indicado que ha hecho una consulta, al igual que hizo cuando comenzó la investigación. «Hemos preguntado si enemos que tomar alguna decisión desde el ámbito de recursos humanos de la gestión municipal respecto a los investigados. En todo caso, es la jueza, la justicia y la policía la que tiene que advertir y decidir sobre las personas investigadas», ha sentenciado.